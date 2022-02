Apple enregistre 3 nouveaux modèles de Mac avant l’événement du printemps

Voici des nouvelles de la maison Apple. Comme l’a noté Consomac, Apple a enregistré trois nouveaux Mac dans la base de données réglementaire eurasienne. Les nouveaux numéros de modèle sont A2615, A2686 et A2681. L’un de ces modèles est décrit comme un ordinateur portable.

Nous ne sommes peut-être qu’à quelques semaines du premier événement Apple de l’année et des signes montrent qu’il pourrait être chargé de nouveaux produits.

L’événement de printemps d’Apple apportera beaucoup de nouvelles

Le dernier dossier sur la Commission économique eurasienne, vu par le site français Consomac, répertorie trois nouveaux Mac récemment enregistrés auprès de l’agence. L’un des modèles fait référence à un ordinateur portable (A2681) et deux sont des modèles de bureau (A2615, A2686), qui exécutent tous évidemment MacOS 12 Monterey.

L’événement, qui pourrait avoir lieu dès le 8 mars, apportera presque certainement un nouvel iPhone SE et un iPad Air, tous deux probablement avec des mises à jour mineures.

L’iPhone SE aurait la même structure basée sur l’iPhone 8 que le modèle actuel, mais comportera un réseau 5G, un processeur A15 et un appareil photo amélioré. De même, l’iPad Air devrait conserver le même design, mais également disposer d’un processeur A15, d’un appareil photo amélioré avec prise en charge de Center Stage et de la 5G.

Les nouveaux Mac vont surprendre

Les Mac pourraient être beaucoup plus intéressants. Apple a plusieurs ordinateurs en préparation, dont un MacBook Air avec son design repensé et un iMac 27 pouces. Cependant, soumettre un fichier EEC n’est pas nécessairement une indication qu’un nouveau Mac sera annoncé le mois prochain.

Apple enregistre souvent les appareils auprès de l’organisme de réglementation plusieurs mois avant leur mise en rayon. Mais avec de nombreuses rumeurs de nouveaux Mac, une sortie au printemps semble probable.

Le candidat le plus probable sera l’iMac 27″ ou un Mac mini haut de gamme, tous deux équipés de processeurs M1 Pro et M1 Max. L’iMac plus grand aura également un nouveau design qui conviendra à l’iMac 24 pouces lancé lors de l’événement du printemps. de l’année passée, tandis que le Mac mini est également en ligne pour un nouveau boîtier plus mince et des spécifications renforcées.

Le portable pourrait être au milieu de deux « remplacements » possibles, éventuellement un MacBook Pro ou un MacBook Air, mais tous deux devraient être équipés d’un processeur encore inédit, le M2. La rumeur veut que cette puce arrivera plus près de l’automne, mais la feuille de route d’Apple est en constante évolution. Dans quelques semaines, nous aurons des nouvelles !