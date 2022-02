Horizon Forbidden West sur la rampe de lancement

La semaine de lancement de l’un des titres les plus attendus de ce début d’année 2022 est arrivée : Horizon Forbidden West.

Le retour d’Aloy approche et afin de célébrer le moment, Sony Playstation et Guerrilla Games ont révélé quelques nouvelles.

La nouvelle aventure d’Aloy, vers le sauvage et dangereux Forbidden West est sur le point d’arriver, et la date de sortie du jeu Guerrilla Games est le 18.

Au cours des dernières années, nous avons suivi l’évolution du jeu et maintenant que nous sommes dans la dernière semaine de lancement, plus de nouvelles ont été révélées.

Une nouvelle bande-annonce cinématique pour Horizon Forbidden West (dont la publicité peut être vue plus souvent sur les chaînes de télévision) a été révélée qui en montre plus sur l’Ouest interdit et les machines auxquelles Aloy devra faire face, entre autres dangers et défis.

Dans cette nouvelle bande-annonce d’Horizon Forbidden West, avec une forte composante cinématographique et entièrement localisée en portugais, il est possible de voir notre héroïne, Aloy, réfléchir aux enseignements de Rost alors qu’elle fait face aux menaces nouvelles et dangereuses qu’elle rencontrera sur son chemin vers le Ouest Interdit.

Horizon Interdit Ouest Accessibilité

Dans un article récent sur le blog officiel PlayStation, certaines des fonctionnalités d’accessibilité disponibles dans Horizon Forbidden West ont été présentées, dont certaines correspondent à des retours d’Horizon Zero Dawn et d’autres sont de nouveaux ajouts.

En ce qui concerne les paramètres généraux d’accessibilité, il sera possible de définir la langue préférée pour l’audio et les sous-titres lors du premier démarrage du jeu, les sous-titres étant activés automatiquement et leur arrière-plan et leur taille pouvant être modifiés pour une meilleure visibilité.

Afin de relever le type de défi que chaque joueur recherche, Guerrilla Studios a créé cinq niveaux de difficulté personnalisés pour mettre en évidence le type d’expérience que le joueur préfère. La difficulté varie donc entre Story Mode qui facilite l’expérience de combat pour que le joueur se concentre sur l’exploration du monde et de l’histoire, et Very Hard, où les compétences et l’expérience de combat du joueur seront testées. Cependant, le joueur a toujours la possibilité de définir le niveau de difficulté souhaité, en ajustant les niveaux de dégâts qu’Aloy inflige et reçoit, permettant une plus grande flexibilité dans l’ajustement de la difficulté de combat.

Axé sur la chasse aux machines pour collecter des ressources, Horizon Forbidden West introduit également un système Easy Loot, prédéfini dans les niveaux de difficulté Story et Easy, qui permet à toutes les ressources attachées à la machine au moment de sa mort, d’être automatiquement ajoutées au inventaire. .

Plusieurs options ont également été introduites pour rendre les commandes plus accessibles, en veillant à ce qu’elles soient intuitives et confortables à utiliser. Horizon Forbidden West inclut certains préréglages de contrôle, cependant, il est possible de personnaliser et de remapper les contrôles de gameplay, en définissant quelle action est effectuée par chaque bouton.

Il convient de noter que le système Copilot a été introduit, qui permet aux joueurs aveugles de profiter du jeu avec l’aide d’un compagnon uniquement avec une deuxième commande et un deuxième profil d’utilisateur.

Étant donné que la version pour la console PlayStation 5 de nouvelle génération utilise les déclencheurs adaptatifs et les vibrations du contrôleur DualSense, les studios Guerrilla ont introduit des paramètres qui vous permettent de modifier l’intensité des vibrations à différents moments et même de désactiver les déclencheurs adaptatifs lorsqu’ils sont en possession. d’armes. , en pensant aux joueurs qui pourraient trouver ces options difficiles.

En termes de gameplay, il existe également d’autres paramètres automatiques introduits tels que Auto Sprint, Auto Heal (lorsqu’il est en dessous de 50% de santé) et Auto Shieldwing (qui s’active automatiquement lors d’une chute de grande hauteur, une fois cette compétence déverrouillée. ). Il existe également un paramètre appelé Climbing Annotations Always On qui facilite la visualisation des options d’escalade, sans avoir besoin d’utiliser Focus.

En raison de la taille de la frontière de Forbidden West, Guerrilla Studios a mis en place des outils de guidage pour aider les joueurs à explorer le monde vaste et dynamique d’Horizon. Le joueur pourra donc choisir s’il préfère explorer avec un minimum de guidage ou s’il veut voir des marqueurs pour l’aider à atteindre sa prochaine destination.

Il y a aussi des rappels (sous forme de pop-up), qui expliquent comment utiliser certaines compétences, armes ou interagir avec certains ennemis, qui peuvent être activés ou désactivés.

Il convient de noter les paramètres visuels et audio qui peuvent être ajustés afin de réduire tout éventuel inconfort que les joueurs pourraient ressentir. Visuellement, vous pouvez affiner les paramètres de bougé de l’appareil photo et de flou de mouvement et personnaliser complètement l’interface du jeu pour contrôler quelles informations sont visibles et quand. En ce qui concerne le son, il existe des commandes de volume individuelles pour la musique, la parole et les effets sonores, et il est possible de forcer l’audio mono et de supprimer les sons tels que les machines qui crient. Dans la version PlayStation 5, il existe même des options supplémentaires pour réduire le volume des sons des machines, des armes et des explosions, ce qui peut notamment aider les joueurs facilement stimulés.

Horizon Forbidden West a tous les condiments pour devenir un jeu épique, que ce soit pour ceux qui connaissent déjà Aloy d’Horizon Zero Dawn, ou pour les nouveaux joueurs.

Avec ce type de paramètres ajustables, Guerrilla fournit à tous les joueurs (du plus novice au plus hardcore) les outils pour ajuster l’expérience de jeu à leur goût, permettant ainsi à chaque joueur de tirer le meilleur parti du jeu. .

Horizon Forbidden West sortira le 18 février sur Playstation 5 et Playstation 4.