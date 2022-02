Youtube Veut également Inclure Nft Sur Sa Plateforme

Les NFT commencent à se répandre partout et, comme d’habitude, personne ne veut être laissé de côté. La dernière plate-forme à rejoindre les jetons non fongibles était YouTube, qui permettra aux créateurs de contenu de monétiser davantage leurs vidéos.

Les utilisateurs pourront posséder de courtes vidéos réalisées par des créateurs de contenu.

YouTube lance de nouveaux outils créatifs pour étendre la monétisation de la plateforme et ceux qui en profitent. L’une des nouveautés est la possibilité pour les créateurs de vendre du contenu en tant que NFT, afin que les utilisateurs puissent en être propriétaires.

Dans un article, le chef de produit YouTube Neal Mohan a écrit que l’expansion des outils de monétisation des créateurs inclurait la vente de NFT. Selon Mohan, cette nouvelle phase du web « ouvre de nouvelles opportunités aux créateurs ».

Nous pensons que les nouvelles technologies telles que la blockchain et la NFT peuvent permettre aux créateurs d’établir des relations plus profondes avec leurs fans. Ensemble, ils pourront collaborer sur de nouveaux projets et gagner de l’argent d’une manière qui n’était pas possible auparavant.

Renvoyé au chef de produit de YouTube.

Les nouveaux outils permettront aux utilisateurs de posséder « des vidéos, des photos, de l’art et même des expériences uniques » de leurs créateurs préférés.

Comme mentionné par NBC News, YouTube n’a pas précisé si le NFT serait en conflit avec les politiques de droit d’auteur qui s’appliquent à la plate-forme. En effet, l’achat d’un NFT garantit la propriété d’un certain actif, mais ne transfère pas le droit d’auteur du propriétaire d’origine à l’acheteur.

En fait, de nombreuses plateformes et entreprises rejoignent le NFT. Rappelons que Kevin O’Leary, investisseur dans le célèbre Shark Tank et président de O’Shares Investment Advisers, considère que le NFT sera un marché « potentiellement beaucoup plus vaste et plus fluide que le bitcoin » et donc hautement significatif.

