Rolls-Royce annonce que les avions commerciaux électriques arriveront entre 2025 et 2027

L’aviation étant l’un des secteurs qui représente le plus d’émissions, la rendre plus durable est un objectif. Par conséquent, Rolls-Royce garantit que les premiers avions commerciaux électriques arriveront entre 2025 et 2027.

Le constructeur précise toutefois que la solution pour les gros porteurs ne passera pas par la mobilité électrique.

L’électrification des avions est l’un des enjeux majeurs de l’industrie, à l’heure où l’on cherche des solutions pour assurer la réduction des émissions de dioxyde de carbone liées à la mobilité. Après tout, le secteur de l’aviation est confronté à des difficultés technologiques, réglementaires et de fiabilité en matière d’électrification des avions.

Toujours selon le président de Rolls-Royce Holdings Rob Watson, le premier avion électrique du constructeur aura une puissance d’environ 600 kW, pourra accueillir entre 8 et 18 passagers, couvrira des trajets de 150 km, et pourra commencer à voler correctement. en 2025.

Nous sommes confiants dans la technologie. Maintenant, nous devons le développer pour qu’il puisse avoir un impact économique significatif. Je pense que c’est là que vous verrez la mobilité aérienne urbaine et la mobilité aérienne régionale avec des avions jusqu’à 18 sièges devenir une possibilité réelle dans les trois à cinq prochaines années.

Dit Rob Watson.

De plus, de nouvelles avancées technologiques qui amélioreront les batteries, ainsi que le développement de tous les systèmes électroniques et de sécurité, permettront de porter l’autonomie à 400 km d’ici 2030.

Le système de propulsion électrique de Rolls-Royce peut être utilisé pour le décollage et l’atterrissage verticaux électriques et pour les avions régionaux.

Rolls-Royce ne croit pas qu’il soit possible d’électrifier les voyages longue distance

L’un des clients de Rolls-Royce, Vertical Aerospace Group, a déjà pris des commandes auprès d’American Airlines et de Virgin Atlantic Airways. Celles-ci cherchent à explorer les possibilités que les prototypes du constructeur entendent offrir.

Par exemple, le modèle Rolls-Royce VA-X4 dispose de quatre sièges et peut voler à une vitesse de 321 km/h, garantissant une autonomie de 160 km. De plus, il peut décoller et atterrir à presque n’importe quel endroit, à condition qu’il soit adapté.

Si vous voulez déplacer des centaines de personnes sur des milliers de kilomètres, ce qui est le marché des monocouloirs, une batterie ne le fera jamais, car elle sera limitée par la densité d’énergie et le poids. Dans ce cas, la voie à suivre sera les carburants à faibles émissions (SAF) puis l’hydrogène.

Rolls-Royce doute qu’il soit possible d’électrifier les avions qui effectuent des voyages long-courriers avec des centaines de passagers. Cependant, pour les vols régionaux, le constructeur estime que les avions électriques pourraient être la solution, jouant un rôle important dans la décarbonation de l’industrie aéronautique.

