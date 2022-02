Digital Euro : la BCE veut qu’un prototype de crypto-monnaie soit disponible dès 2023 pour arriver sur le marché en 2025

Avec l’utilisation généralisée des crypto-monnaies, les institutions bancaires traditionnelles, telles que les banques centrales, se sentent obligées d’étudier de nouvelles politiques pour intégrer ces nouvelles technologies aux monnaies actuelles. Il y a quelques années, l’idée de créer Euro Digital est née de ce besoin.

Ainsi, la Commission européenne continue de travailler au développement de sa crypto-monnaie. Selon les informations, le règlement devrait arriver début 2023, tandis que le premier, un prototype de la crypto-monnaie, devrait arriver en 2025.

Euro Digital sera la crypto-monnaie de la zone euro

La pertinence d’avoir un euro numérique semble claire pour la zone euro et la Banque centrale européenne. C’est que l’idée mûrit depuis quelques années et que des tests internes sont en cours.

Cette crypto-monnaie pourrait arriver sur le marché en 2025 si tout se passe bien. En gros, ce sera une monnaie pour concurrencer la crypto-monnaie officielle de la Chine et celle en cours de développement aux États-Unis.

L’une des grandes discussions autour de l’adoption de la crypto-monnaie est la réglementation. Il existe plusieurs efforts nationaux visant à créer une crypto-monnaie numérique qui est une sauvegarde de votre monnaie fiduciaire. Un dollar numérique attend le dollar, un yuan numérique attend le yuan et un euro numérique attend l’euro.

La popularité des crypto-monnaies et l’intérêt croissant des banques et institutions traditionnelles ont déclenché la sonnette d’alarme pour les banques centrales, qui travaillent depuis un certain temps à créer ces versions numériques de leurs propres pièces.

Comme nous l’avons vu, la Banque centrale européenne étudie cette nouvelle monnaie depuis des années. Christine Lagarde, directrice de l’entité, a déclaré en janvier 2020 que :

Ma conviction personnelle est que compte tenu des événements que nous voyons – pas tant dans le segment Bitcoin mais dans les projets de crypto-monnaie stables, nous n’en connaissons qu’un jusqu’à présent, mais il y en a d’autres qui sont en cours d’exploration – ce serait mieux si nous étions dans l’avant-garde, si cela se produit, parce qu’il y a clairement une demande en dehors de laquelle nous devons répondre.

De plus, Lagarde a également déclaré en juillet 2021 que 80 banques centrales étaient intéressées par la création de monnaies virtuelles, et l’une d’entre elles était la BCE, qui avait commencé à envisager quelque chose comme ça en octobre 2020.

Le Portugal pourrait avoir « sa » crypto-monnaie d’ici 3 ans

Si tout se passe bien, l’euro numérique pourrait faire ses débuts en 2025. La feuille de route semble être parfaite pour le processus législatif de l’Union européenne, car la législation devra être négociée avec les États membres et également au Parlement européen avant qu’elle ne devienne enfin loi.

L’UE doit lancer dans quelques semaines un processus de consultation publique qui cherchera à confirmer, par exemple, comment les citoyens européens utiliseraient l’euro numérique. Mairead McGuinness, directrice financière de l’UE, a annoncé ces plans mercredi dernier lors d’un événement FinTech.

Après la consultation publique, une évaluation sera faite de l’impact que cet euro numérique pourrait avoir sur une éventuelle déstabilisation du système financier. Les risques existent et, comme déjà évoqué, l’euro numérique pourrait considérablement modifier le rôle des banques commerciales conventionnelles : elles perdraient du coup un certain rôle de leadership, entraînant une possible diminution de la liquidité de leurs banques si les gens convertissaient leur argent dans cette BCE -Monnaie numérique réglementée et gérée.

Plusieurs banques centrales veulent éviter que la montée des crypto-monnaies ne menace leurs monnaies officielles. Cet euro numérique viendrait « compléter le cash, pas le remplacer », a expliqué la BCE, mais il serait aussi la réponse à l’attractivité des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l’Ethereum, jusqu’ici peu utilisées pour les opérations commerciales courantes. , mais qui ont des dérivés de pièces ou des alternatives qui cherchent à devenir des protagonistes dans ces domaines.