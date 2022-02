BlitzHome et BlitzWolf : équipez votre maison avec ces appareils

Lorsque nous pensons à rénover certains appareils électroménagers, certaines marques nous viennent immédiatement à l’esprit. Mais le marché est en constante évolution aujourd’hui, il y a de nouvelles marques qui se démarquent par la qualité de leurs produits et les prix qu’elles peuvent pratiquer. BlitzWolf est l’un de ces exemples qui possède également la marque BlitzHome dédiée exclusivement aux produits pour la maison.

Venez voir quelques-unes des propositions.

Machine à glace automatique BlitzHome BH-IM2

La plupart des gens ont un réfrigérateur-congélateur à la maison et, par conséquent, peu d’espace pour congeler. Il est donc difficile d’avoir de la glace prête à tout moment, et les solutions de stockage ne sont pas les meilleures, que ce soit les sacs ou les cuvettes qui entrent dans le congélateur lui-même.

Alors, pour ceux qui aiment une boisson fraîche, cette machine à glaçons automatique BlitzHome BH-IM2 promet de fabriquer 9 glaçons en seulement 7 à 15 minutes. Une glace cristalline, ferme et épaisse est garantie pour une fonte lente. Les glaçons mesurent 11 x 24 x 32 mm.

La machine à glace BlitzHome BH-IM2 est disponible pour 96,79 € en utilisant le code de réduction BGGizChinaIM.

BlitzHome BH-IM2

Unités d’élimination des déchets BlitzWolf BW-WD1 et BlitzWolf BW-WD2

Pour éviter de boucher la plomberie de la cuisine et de devoir se déplacer pour nettoyer le lave-vaisselle, il existe des broyeurs à déchets qui se fixent sous l’évier. Ceux-ci incluent un système de broyage centrifuge liquide, c’est-à-dire sans lames.

Le BlitzWolf BW-WD1 a une capacité de 840ML et broie à une vitesse de 3000r/min. Le BlitzWolf BW-WD2 a déjà une plus grande capacité de 1330 ml et fonctionne à 3200r/minute et peut être contrôlé via une télécommande.



Le broyeur à déchets BlitzWolf BW-WD1 est disponible au prix de 87,99 € (code BG565ea7) et le BlitzWolf BW-WD2 au prix de 105,59 € (BG19a120).

BlitzWolf BW-WD1

BlitzWolf BW-WD2

Gril à gaz Blitzwolf BW-GO1

La dernière solution est parfaite pour l’hiver tropical que nous vivons et la saison printanière et estivale qui suit. Il s’agit d’un gril à gaz Blitzwolf BW-GO1 en acier inoxydable avec une surface de cuisson de 65 x 41 cm. Il dispose de contrôleurs d’allumage électroniques et d’une puissance de chauffage de 14,4 KW.

Il est à noter qu’il dispose de la norme de sécurité EN498 : 2012 / EN484 : 2019, de la certification LFGB (CE) n° 1935/2004 et de la certification CE.

Le gril à gaz Blitzwolf BW-GO1 est disponible pour seulement 175,98 € avec le code de réduction BGKAGO1CZ.

Blitzwolf BW-GO1

Tous les produits sont disponibles avec expédition depuis un entrepôt européen, avec une livraison rapide et sans frais supplémentaires.

suggestions

Ne manquez pas d’autres opportunités de réduction :