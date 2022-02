Lost Ark est maintenant le 2e jeu avec le plus de joueurs simultanés sur Steam

Lost Ark est un jeu sorti en Corée du Sud le 4 décembre 2019, mais ce n’est que le 11 février qu’il est officiellement arrivé en Amérique du Nord et en Europe

Et quelques jours après avoir été étendu à d’autres pays, le jeu, qui bénéficie du support d’Amazon Games, est déjà le deuxième avec le plus de joueurs simultanés jamais vus sur la plateforme Steam.

Lost Ark est le deuxième avec le plus de joueurs en même temps sur Steam

Lost Ark est arrivé en Europe et en Amérique du Nord vendredi dernier et a rapidement attiré l’attention des joueurs. Le nouveau jeu MMORPG a été développé par Tripod Studios et Smilgate RPG et est pris en charge par Amazon Games.

Et à peine 24 heures après sa sortie dans d’autres régions, Lost Ark a atteint son apogée de jeux jouant en même temps sur la plateforme Steam. Plus précisément, le jeu a réussi à avoir 1 325 305 joueurs en même temps, un chiffre qui surpasse d’autres jeux populaires tels que Counter Strike : Global Offensive.

De plus, avec ce montant impressionnant, Lost Ark est rapidement devenu le deuxième jeu avec le plus de joueurs simultanés de toute l’histoire de Steam. Mais il sera difficile de dépasser le leader PUBG : Battlegrounds, puisqu’il compte 3 257 482 joueurs simultanés depuis son lancement.

Cependant, si on dresse le tableau des joueurs simultanés au moment précis où j’écris l’article, on s’aperçoit que Lost Ark occupe la première place avec 1 257 994 joueurs. Et ici, Counter-Strike : Global Offensive apparaît à la deuxième place (864 667), suivi de Dota 2 (588 597) et PUBG : Battlegrounds, qui occupe la quatrième place (226 394).

Pour pouvoir jouer à ce jeu, vous devez disposer au moins du système d’exploitation Windows 10 (64 bits), d’un processeur Intel i3 ou AMD Ryzen 3, de 8 Go de RAM, d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD 6850, DirectX9, 50 Go d’espace disponible et connexion Internet.

Avez-vous déjà joué à Lost Ark ?