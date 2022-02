Sexting : Quand l’amour se termine, qu’advient-il des photos à caractère sexuel ?

Aujourd’hui, nous célébrons la Saint-Valentin. Dans une ère hautement numérique, avec les conversations les plus diverses qui facilitent le partage rapide de contenu, il est important d’être conscient des dangers d’Internet.

Sortir ensemble signifie amour, affection et autres bons sentiments ! Et quand est-ce que tout est fini ?

Les cybercriminels s’attaquent intensément aux acheteurs le jour de la Saint-Valentin cette année. Selon CheckPoint, une augmentation de 152 % du nombre d’enregistrements de domaines liés à la Saint-Valentin a été observée en janvier, un nombre important d’entre eux étant considérés comme malveillants ou suspects.

Comme toujours, les cybercriminels cherchent à profiter de cette opportunité. Son but est d’inciter les acheteurs à faire des achats sur ses sites Web, mais ce n’est qu’un stratagème pour voler des informations personnelles, ce qui peut entraîner divers problèmes pour les victimes.

Sexting – Vos photos ou vidéos peuvent se retrouver sur Internet

S’il y a quelques années le challenge était pour un homme et une femme de se retrouver sans que personne ne les voie… aujourd’hui tout est différent ! La société a beaucoup changé, elle est devenue plus ouverte et moins complexe ! La technologie est venue à la rescousse, facilitant la communication entre les femmes et les hommes.

Le terme sexting vient des mots « sex » (sexe) et « texting » (message texte) et désigne l’échange de messages érotiques avec ou sans photos via un téléphone portable, des chats ou des réseaux sociaux.

Le plus grand danger du sextage est que ces photos ou messages se retrouvent dispersés sur Internet ou entre les « mains » des mauvaises personnes ! Le phénomène des sextos est particulièrement fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes.

Dans la plupart des cas, des images ou des messages intimes sont envoyés dans le cadre d’une relation amoureuse avec différentes motivations :

Fournir une « preuve d’amour » en envoyant des photos érotiques ;

Désir d’affirmer l’audace et la confiance en soi en affichant le corps de manière séduisante;

Demander au partenaire de le faire sous forme de chantage émotionnel ;

Être amené par quelqu’un à le faire lors d’une conversation en ligne ;

Envoyer des photos ou des messages à des tiers pour se venger ;

Envoyer des photos ou des messages par erreur (notamment depuis un téléphone portable).

Selon une étude, la raison principale du partage d’images érotiques via un téléphone portable est de susciter le désir sexuel chez l’autre. Cette réponse a été donnée par 73 % des femmes et 67 % des hommes. 40% des femmes et des hommes ont répondu qu’ils avaient déjà envoyé une photo pour répondre à la demande du destinataire.