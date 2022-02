Astuce : Simplifiez l’utilisation de l’appareil photo de votre smartphone Xiaomi avec cette astuce

Android permet aux utilisateurs de personnaliser de manière unique les caméras de leur smartphone. Il leur permet d’assumer des options différentes de toutes les autres, créant des accès simples et directs, qui facilitent leur utilisation.

C’est ce que nous pouvons trouver, par exemple, dans l’application appareil photo pour smartphone Xiaomi. Il peut être facilement configuré pour être plus simple et plus intuitif à utiliser, vous donnant un accès rapide à ce qui compte vraiment. Voyez comment faire.

L’application de photographie pour smartphone Xiaomi est très similaire à d’autres de différents fabricants. Pourtant, il possède des caractéristiques uniques qui le rendent totalement différent. C’est ce qui peut être exploité pour être encore plus simple à utiliser.

Ce que nous apportons aujourd’hui, c’est un accès simple à des modes accessibles pour compléter la photographie et votre appareil photo Xiaomi. Commencez ensuite par ouvrir l’application, puis accédez aux paramètres. Ici, vous trouverez l’option Personnaliser, que vous devez choisir.

Continuez le processus de configuration en choisissant l’option Modes de caméra, en passant à l’étape suivante. Vous trouverez ici les 2 modes disponibles, avec l’onglet Plus et le panneau Plus. Ce second est le plus simple et doit donc être choisi par l’utilisateur.

La différence est immédiatement visible, l’accès à ces modes ne se faisant plus comme avant sur le smartphone Xiaomi. Cela se voit sur les deux premières images et implique qu’ils doivent parcourir directement tous les modes accessibles, pour ensuite accéder à la liste de tous les autres.

La différence pour ce nouveau mode, le Panel Plus, que vous avez dû choisir, c’est qu’avec un simple swipe du fond vers le centre tout change. Les nouveaux modes y sont présents et directement accessibles à l’utilisateur à tout moment.

Avec une simple option, ils changent complètement l’appareil photo de n’importe quel Xiaomi, comme prévu. Le smartphone est ainsi plus simple et plus pratique à utiliser, dans un élément essentiel comme l’appareil photo de ces appareils.