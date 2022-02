Ce sont les 24 pays où les gens sont les plus accros aux smartphones

Nous avons probablement tous passé plus de temps que nécessaire au téléphone. Le fait que dans cette petite machine nous ayons tout (ou presque tout) disponible en un seul clic, nous rend absorbés par elle, souvent distraits du monde et des gens qui nous entourent.

Cependant, il y a des gens qui sont plus accros que d’autres et aujourd’hui nous montrons quels sont les 24 pays au monde où la population est plus attachée au smartphone. Le Portugal sera-t-il sur la liste ?

Les 24 pays les plus accros aux smartphones

Une enquête récente de l’Université McGill au Canada a présenté des données sur l’utilisation excessive des smartphones par près de 35 000 personnes dans 24 pays différents entre 2014 et 2020.

Selon les résultats, publiés dans Computers in Human Behavior, la Chine est le pays où les habitants sont les plus accros aux téléphones portables, mais cela se justifie également par le fait que le pays compte le plus grand nombre de citoyens. Rien qu’en 2021, le pays asiatique a réussi à vendre 1,5 milliard de smartphones.

La deuxième place est occupée par l’Arabie saoudite, qui compte 21 millions de smartphones, les marques les plus populaires étant Apple, Huawei et Samsung. La Malaisie occupe la troisième place, où les habitants préfèrent les téléphones Android, en particulier de Huawei et Samsung, bien qu’Apple ait également une certaine popularité.

Le Brésil apparaît à la quatrième place, avec une préférence pour Samsung, et à la cinquième place se trouve la Corée du Sud, où l’on trouve des fabricants populaires tels que Samsung et LG. En sixième place, nous avons l’Iran, ce qui est une surprise compte tenu des limitations d’Internet du pays. Mais il semblerait qu’ici, la préférence tombe aux côtés de Samsung, Xiaomi et Huawei.

Le Canada se classe au septième rang, où les ventes de téléphones intelligents dépassent les 30 millions. Dans le pays, les marques préférées sont Apple, Samsung et Huawei. À la huitième place, nous avons la Turquie, qui opte principalement pour Xiaomi, Samsung et Apple. La neuvième place revient à l’Egypte qui préfère les mêmes marques que la Turquie.

En dixième position se trouve le Népal où Xiaomi et Samsung sont les leaders des ventes. Viennent ensuite l’Italie et l’Australie où, dans cette dernière, Apple a la préférence, ainsi que Samsung et Huawei.

Israël est au milieu de la liste et ici Samsung est la vraie reine, bien que Xiaomi et Apple aient également une part importante. En quatorzième on retrouve la Serbie, où il y a une nette préférence pour Samsung, tandis qu’Apple, Xiaomi et Huawei sont légèrement en retrait.

Le géant japonais se classe au quinzième rang où Samsung, Huawei et Apple sont les premières marques. Le Royaume-Uni suit, qui opte essentiellement pour Samsung, Apple et Xiaomi. L’Inde occupe la dix-septième position où Xiaomi est un leader. Ci-dessous, nous avons les États-Unis où Apple règne, avec plus de 55% des citoyens utilisant l’iPhone.

La Roumanie occupe la dix-neuvième place et les habitants préfèrent les smartphones Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi ou encore Motorola. À la vingtième place se trouve le Nigeria, étant le seul où Samsung et Apple n’ont pas un rôle de premier plan. À leur tour, les Nigérians préfèrent les smartphones de Transsion Holdings, qui incluent des marques telles que Tecno, Itel et Infinix.

Aux dernières places du TOP 24, on retrouve la Belgique, la Suisse, la France et l’Allemagne. Le Portugal, pour l’instant, n’apparaît pas dans la liste des pays avec le plus de personnes accros aux smartphones.

Selon les détails, les participants à l’étude sont de jeunes adultes d’une moyenne d’âge d’environ 29 ans, dont 60 % de femmes.