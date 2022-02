Joyeuse Saint-Valentin 2022, images de voeux romantiques et gifs amusants pour WhatsApp

Aujourd’hui 14 février, c’est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Voici une sélection d’images romantiques, drôles et animées pour célébrer l’amour avec votre amoureux.

Nous sommes le 14 février et, comme chaque année, les amoureux célèbrent l’amour lors d’une journée célébrée dans le monde entier : la Saint-Valentin. Heureusement, cette année, nous pourrons le faire plus librement qu’en 2021, lorsque la Saint-Valentin est tombée en même temps qu’une nouvelle vague de pandémie qui a obligé les amoureux à célébrer leur amour à la maison. Pour ceux qui sont encore à distance (ou peut-être en quarantaine), les images dédiées aux vacances et à envoyer sur WhatsApp peuvent représenter une bonne alternative pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à la meilleure moitié. Voici quelques photos romantiques, drôles et mignonnes à envoyer aujourd’hui le 14 février.

Joyeuses salutations de la Saint-Valentin, les meilleures images romantiques à envoyer sur WhatsApp

Les plus romantiques miseront certainement sur une image qui impressionne immédiatement, avec un beau coeur rouge en premier plan et peut-être quelques couleurs vives pour accompagner le tout. Les images romantiques sont parfaites pour ceux qui veulent impressionner avec un message sur WhatsApp ou Facebook, peut-être accompagné d’un texte original pour vraiment émerveiller l’autre moitié.

Gifs d’amour à partager pour la Saint-Valentin 2022

Certains peuvent préférer des images animées pour exprimer leur amour. Comment lui en vouloir, en revanche on vit à l’ère des stories Instagram, TikTok et des vidéos. Voici donc quelques GIF animés à envoyer à votre partenaire ou partenaire pour montrer votre amour. Un choix efficace qui brisera à coup sûr le cœur de ceux qui le recevront.

Bonjour et bonne Saint Valentin, images amusantes à télécharger gratuitement

Nous le savons maintenant, faire rire la partenaire ou la personne que nous aimons est le meilleur moyen de la séduire. Alors pourquoi ne pas aborder la Saint-Valentin avec quelques idées amusantes, en choisissant parmi les plus belles images pour les salutations liées à cette fête. Voici quelques images à envoyer sur WhatsApp qui peuvent vraiment faire sourire et qui peuvent aussi être utilisées par des célibataires pour prendre ce 14 février avec ironie.

Images et phrases d’amour pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin le 14 février

Parfois, une image vaut mille mots, mais d’autres fois, les mots sont importants. Si vous ne savez pas quoi écrire pour accompagner une image de la Saint-Valentin, voici quelques images contenant quelques phrases d’amour dont vous pouvez vous inspirer pour épater votre dulcinée. Ou vous pouvez les envoyer directement comme ça, si vous n’avez vraiment pas l’inspiration.