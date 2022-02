Samsung Galaxy S22 : Quelle est la résistance de ce smartphone ? Les premiers tests montrent tout

Lancés il y a quelques jours, les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S22 de Samsung promettent de changer le marché, avec toutes leurs fonctionnalités uniques. Ce sont le haut de gamme que tout le monde voudra avoir et que la concurrence devra affronter dans les mois à venir.

Bien sûr, il est maintenant temps de montrer à quel point ceux-ci sont particuliers et quels sont leurs véritables arguments. Les premières analyses sont plus exigeantes et montrent beaucoup de ce qu’elles proposent. Voici comment est la résistance du nouveau Galaxy S22

Samsung a mis en évidence dans la présentation du nouveau S22 les matériaux qui ont été utilisés dans sa construction. Ceux-ci recommencent à parier sur une résistance maximale et les empêchent ainsi de montrer des dommages ou d’être exposés à des problèmes.

La résistance de ce nouveau smartphone Samsung

Un test réalisé par la chaîne YouTube PBKreviews est venu évaluer la durabilité de ce nouveau smartphone. Le modèle le plus basique de cette famille est d’abord exposé à une demi-heure d’immersion dans l’eau, ce qui n’a posé aucun problème au Galaxy S22.

Le test se poursuit avec l’évaluation de la résistance aux rayures. Il s’agit d’un test très agressif et la nouvelle proposition de Samsung n’a de problèmes qu’au niveau 8 de l’échelle de dureté de Mohs. Ce scénario se produit à la fois à l’écran et à l’arrière, tous deux avec Corning Gorilla Glass Victus+.

vidéo originale

La lunette, les boutons, le module caméra et le plateau SIM sont tous en aluminium, ce qui augmente l’intégrité structurelle de ce smartphone. Le pliage du téléphone des deux côtés n’a produit ni flexion ni dommage, ce qui donne au Galaxy S22 un score de durabilité de 10/10.

La facilité de démontage du Galaxy S22

Le démontage de ce nouveau Galaxy commence par le retrait de la plaque arrière en verre. Celui-ci est fixé au cadre métallique de la caméra qui est fixé par un adhésif. Pour accéder à la bobine de charge sans fil et à l’antenne NFC, il y a un total de dix-neuf vis qui doivent être retirées.

vidéo originale

Lorsque vous retirez les câbles flexibles de la batterie et le couvercle supérieur en plastique, la carte mère est libérée, qui contient les principaux composants, tels que le SOC, la RAM, le stockage et les triples caméras arrière. Le capteur principal 50MP et les modules téléobjectif 10MP sont livrés avec OIS, ce que l’on voit dans la vidéo. Après cela, les haut-parleurs supérieur et inférieur sont retirés.

Pour changer l’écran, il est nécessaire de retirer certains des principaux composants du Galaxy S22. Cela implique de chauffer la face avant pour faire décoller l’adhésif. La batterie de 3 700 mAh n’a pas de languettes et nécessite de l’alcool et une pince à épiler pour la retirer. Cela donne au Galaxy S22 un score de réparation de 7,5/10.

C’est un résultat important, mais qui était en réalité attendu. La qualité du nouveau Samsung est visible et les matériaux du S22 sont la garantie de la meilleure protection de ce smartphone.