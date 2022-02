WhatsApp a commencé à apporter la nouvelle interface d’appels vocaux aux utilisateurs

Au fil des années, WhatsApp s’est adapté aux utilisateurs et leur a proposé les fonctionnalités dont ils ont besoin et qu’ils souhaitent, notamment dans l’interface d’appel vocal. Ainsi, et au fil du temps, il est passé d’un service de messagerie à un véritable centre de communication.

Ainsi, et pour continuer les améliorations constantes, il y a encore une nouveauté à venir sur WhatsApp. Cette fois, il se concentre sur les appels vocaux et l’interface que nous utilisons, en le modifiant pour qu’il soit plus utile et simple à utiliser pour tout le monde.

Modifications de l’interface WhatsApp

Depuis sa création, WhatsApp s’est concentré sur le fait d’être un service de messagerie texte. Ceux-ci sont plus simples à utiliser et nécessitent moins d’attention de la part des utilisateurs, pouvant simplement se parler comme et quand ils le souhaitent.

Bien sûr, au fil du temps, et surtout pendant la pandémie, WhatsApp a évolué pour devenir également une application plus complète. Il a élargi et amélioré les appels vocaux et vidéo pour faciliter les communications et rapprocher les utilisateurs.

Appels vocaux plus utiles et simples

Maintenant, et pour continuer les améliorations, les appels vocaux WhatsApp ont une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci s’étend aux utilisateurs et apporte une image plus moderne et compacte, pour être plus attractive et plus simple d’utilisation par tous.

En plus de ce changement, WhatsApp a également décidé de modifier un peu l’interface des appels vocaux de groupe. Celui-ci est différent, bien sûr pour le mieux, et apporte désormais les ondes vocales aux participants au fur et à mesure que la conversation se déroule.

Les nouvelles sont maintenant étendues à plus d’utilisateurs

Il s’agissait en fait de changements qui avaient été détectés depuis un certain temps. À l’époque, même la possibilité de changer l’image d’arrière-plan avait été révélée et est désormais disponible, bien que pour un groupe très restreint d’utilisateurs de ce service de messagerie.

L’idée de WhatsApp semble être d’étendre cette nouveauté de manière progressive à tous les utilisateurs. De manière lente et maîtrisée, ces nouvelles fonctionnalités seront appliquées à toutes les interfaces et permettront ensuite d’améliorer encore ce service de messagerie unique.