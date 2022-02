Après tout, ce n’est pas une fusée Falcon 9 qui s’apprête à percuter la lune…

À la fin du mois dernier, des astronomes ont révélé que sur une trajectoire de collision avec la Lune se trouvait une section de la fusée Falcon 9. Les experts ont déclaré que ce morceau de débris spatial finirait sur le sol lunaire après avoir passé près de sept ans à traverser l’espace. Maintenant, après tout, le matériel qui fera un cratère sur notre satellite naturel provient d’une fusée chinoise lancée en 2014.

À l’époque, SpaceX était sous le feu des médias – et même de l’ESA, pour ne pas avoir bien géré certains aspects au lancement, comme la gestion du carburant.

C’est la faute des chinois

Il y a environ 3 semaines, il a été signalé que les astronomes observaient l’étage supérieur d’une fusée Falcon 9 et étaient de plus en plus convaincus que ce morceau de débris spatial heurterait la Lune le 4 mars. À l’époque, selon les experts, l’impact aurait lieu de l’autre côté de la Lune et ne serait pas visible de la Terre.

Outre la curiosité de l’événement, plusieurs agences et institutions ont « condamné » SpaceX pour l’événement. Les critiques adressées à la société spatiale d’Elon Musk ont ​​fait référence au mauvais moment pour mettre au rebut le deuxième étage de sa fusée Falcon 9 après le lancement de la mission Deep Space Climate Observatory, ou DSCOVR, de la NOAA en 2015.

Le processus approprié aurait dû permettre de conserver suffisamment de carburant pour placer les étages de fusée épuisés sur des orbites stables autour du Soleil. Cependant, tout le monde avait tort. En fait, une fusée Falcon 9 n’atteindra pas la Lune le mois prochain. Ce sera probablement une fusée chinoise.

Le morceau de ferraille n’appartenait pas à SpaceX

Les premières informations sur l’impact du Falcon 9 avec la Lune sont venues de Bill Gray, créateur du logiciel d’astrométrie Project Pluto, technologie utilisée par les astronomes professionnels et amateurs du monde entier pour localiser les objets proches de la Terre, les astéroïdes, les planètes mineures et les comètes. .

Cependant, Gray a reconnu l’erreur et a publié cette déclaration sur son site Web. Selon le créateur du logiciel, en 2015, Gray et d’autres observateurs ont trouvé un objet non identifié dans le ciel et lui ont donné un nom temporaire, WE0913A.

D’autres observations ont suggéré qu’il s’agissait probablement d’un objet fabriqué par l’homme, et bientôt le deuxième étage de la fusée utilisée pour lancer DSCOVR est devenu le principal candidat.

Je pensais que c’était DSCOVR ou un matériel associé. D’autres données ont confirmé que oui, WE0913A avait passé la lune deux jours après le lancement de DSCOVR, et moi et d’autres avons accepté l’identification avec le deuxième étage comme étant correcte. L’objet avait la luminosité que nous attendions et est apparu à l’heure prévue et se déplaçant sur une orbite raisonnable.

Gray a expliqué samedi.

Bien sûr, avec un « incident » de ce genre en jeu, il a sonné des cloches dans le monde entier, des médias à l’astronomie. Après tout, il s’agissait d’équipements de SpaceX, une société détenue par Elon Musk, une célébrité mondiale.

Un œil attentif a détecté qu’il ne s’agissait pas d’un étage Falcon 9

Après que cet événement ait été rendu public, un ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Jon Giorgini, a prêté une certaine attention et s’est rendu compte que cet objet n’était pas en fait l’étage supérieur d’une fusée Falcon 9. Giorgini a écrit à Gray samedi matin et a expliqué que la trajectoire de le vaisseau spatial DSCOVR ne s’est pas particulièrement rapproché de la Lune et qu’il serait donc un peu étrange que le deuxième étage s’approche suffisamment pour la toucher.

Cela a incité Gray à rechercher ses données et à identifier d’autres candidats potentiels.

L’un de ses premiers soupçons est tombé sur la mission chinoise Chang’e 5-T1 lancée en octobre 2014 sur une fusée Longue Marche 3C. Cette mission lunaire a envoyé un petit vaisseau spatial sur la Lune comme pré-test pour une éventuelle mission de retour d’échantillons lunaires.

L’heure de lancement et la trajectoire lunaire correspondent presque exactement à l’orbite de l’objet qui frappera la Lune en mars.