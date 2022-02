Tiobe : Quels Sont Les Langages De Programmation Les Plus Populaires ?

Les modèles de programmation ont changé, ce qui a conduit à la création de « nouveaux » langages de programmation. Malgré cela, il existe des langages de programmation qui, en raison de leur efficacité et de leur puissance, continuent d’être parmi les plus utilisés au monde.

Récemment, le site Web TIOBE a annoncé les langages de programmation les plus populaires au monde en février 2022. Faisons connaissance avec le TOP 10.

Python est le langage de programmation le plus populaire…

Le site Web populaire TIOBE a récemment publié le TOP des langages de programmation les plus populaires en février 2022. Python est passé à la première position, après avoir dépassé C et Java.

Le langage de programmation Python est un langage de haut niveau (VHLL – Very High Level Language), interprété et interactif, qui a été créé par le Néerlandais Guido Van Rossum. Il s’agit d’un langage modulaire orienté objet, avec une syntaxe très intuitive et très simple à apprendre.

Comme Perl, le code source Python est disponible sous la licence publique générale GNU (GPL).

Sur Internet, nous pouvons trouver de nombreuses documentations sur ce langage fantastique utilisé par les principaux acteurs technologiques, dans les services les plus divers. Dans ces articles, nous essaierons d’apporter à nos lecteurs des exemples d’application simples et, comme toujours, de compter sur l’aide des plus experts.

TIOBÉ