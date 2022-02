Flightradar24 : Suivez les avions dans le monde en temps réel

Sur Internet, il existe des services pour presque tout. Même quand on pense que, par exemple, dans le domaine de l’aéronautique, tout est plus limité, voilà, on a accès à un ensemble d’informations curieuses.

Vous voulez connaître les informations sur les vols? Vous voulez savoir où se trouve un certain avion ? Découvrez le service Flightradar24.

FlightRadar24 : Afficher des informations sur les vols et les avions

FlightRadar24 est un service qui peut être utilisé via un navigateur Web ou à l’aide d’applications pour Mac OS, iOS et Android, et qui permet, en temps réel, de connaître des informations détaillées sur les vols du monde entier. Ce service nous montre l’état de l’espace aérien international et fournit des informations détaillées sur des centaines de vols en transit à travers le monde.

D’où ils sont partis, quel avion ils utilisent et où ils volent, toujours avec l’aide de Google Maps/Earth maps. Les aéronefs partagent leurs emplacements et leurs données, par exemple :

Compagnie aérienne: TAP Portugal

Vol: TP438

De : Lisbonne, Lisbonne (LIS)

Vers : Paris, Orly (ORY)

Avion : Airbus A319-111 (A319)

Reg: CS-TTP

Altitude : 38 000 pi (11 582 m)

V/S : -128 pi/min

Vitesse : 472 nœuds (874 km/h, 543 mph)

Piste : 42°

Hex : 495290

Cri : 4714

Position : 41.1664 / -6.078

Radar : N-LEVX1

De cette façon, nous recueillons des informations intéressantes sur l’avion lui-même, en tenant compte de sa trajectoire de vol.

Selon les informations du site lui-même, il héberge les données en temps réel de milliers d’avions. Pour des raisons de sécurité, sur les vols au-dessus du territoire contrôlé par la Federal Aviation Administration (FAA, USA), il a été déterminé que tous les avions sont affichés avec un retard de cinq minutes.

Avec les dernières mises à jour, ce service a gagné, par exemple, la possibilité de choisir le type de carte, de choisir les sources de données du service (par exemple ADS-B), et d’autres personnalisations du service telles que le choix des métriques pour le présentation de certaines informations. , etc. Certaines fonctionnalités sont bloquées, car il existe une version payante qui offre toutes les options.

L’utilisateur peut également appliquer des filtres et l’une des dernières fonctions est la possibilité d’avoir un widget dans le système.

Les technologies utilisées sont connues, car il existe plusieurs sites de ce type de contenu. On utilise l’ADS-B, technologie qui équipe actuellement 60% de la flotte d’avions civils qui sillonnent le ciel de la planète.

Ces signaux, propagés par les avions, sont utilisés par les compagnies de transport qui fournissent des services tels que FlightRadar pour compiler et placer sur des cartes. Selon le site Web, environ 500 récepteurs dans le monde capturent et envoient des informations au service.

