6 conseils pour savoir se défendre contre les cyberattaques

Sans surprise, les attaques informatiques ont augmenté pendant la pandémie. Selon les données les plus récentes du Bureau de la cybercriminalité du Bureau du procureur général (PGR), les signalements de cybercriminalité ont doublé en 2021, atteignant 1 160, soit plus du double du nombre de l’année précédente (544).

Rien qu’en ce qui concerne les escroqueries en ligne, le Portail des plaintes a reçu plus de 6 000 plaintes l’an dernier seulement.

Investir dans la cybersécurité deviendra une priorité vitale pour les entreprises, les marques et les organisations, ainsi que pour les consommateurs. La littératie numérique est la meilleure arme pour lutter contre les attaques informatiques, renforçant certaines alertes aux consommateurs pour avoir une présence informée et sécurisée dans l’environnement numérique.

Quelques conseils pour se protéger des cyberattaques

#1 – Créez des mots de passe sécurisés et mettez-les à jour régulièrement

Avoir le même mot de passe pour tout est une cible facile. De nos jours, il existe des plateformes sécurisées – comme Lastpass ou 1password, par exemple – où vous pouvez enregistrer vos mots de passe, et ainsi éviter d’utiliser toujours le même. Vous pouvez également accepter les mots de passe générés par Google et les enregistrer sur des plateformes à cet effet, cependant cette méthode n’est pas la plus sûre.

#2 – N’ignorez pas les mises à jour logicielles

Cela ne prend que quelques minutes, et c’est une action importante qui vous permettra de mettre à jour les paramètres de sécurité et de confidentialité, empêchant ainsi les cyberattaques. Il contribue à la sécurité, non seulement de ceux qui travaillent à distance, mais aussi à la protection de l’entreprise dont ils font partie.

#3 – Expéditeur douteux, avec message d’alerte

N’ouvrez jamais ce type de message provenant d’expéditeurs ou de numéros inconnus, surtout s’ils vous invitent à ouvrir un lien ou à partager des données personnelles. Les messages d’alerte (prétendues dettes, retards de paiement, alertes d’annulation) sont une pratique courante dans les attaques de phishing.

Même intimidant ou suscitant la curiosité, n’ouvrez jamais de liens suspects et ne partagez jamais de données personnelles. Dans le cas des e-mails, et comme le prévient l’administration fiscale, confirmez toujours l’expéditeur d’un e-mail que vous recevez et qui vous semble douteux.

#4 – Marque ou entité connue, mais avec un message étrange

Si vous recevez un message d’une entité ou d’une marque reconnue vous invitant à ouvrir un lien, ne l’ouvrez pas. Dans le cas des sites Web, assurez-vous toujours qu’ils sont authentiques et non dupliqués.

Une façon de vérifier si le site est fiable et sécurisé est de voir s’il dispose d’un certificat SSL (si le site a HTTPS et un cadenas dans la barre d’adresse). Cependant, il est également important que vous validiez qui est l’entité de certification qui a délivré le certificat. Pour prouver sa sécurité, passez votre souris sur le lien pour voir l’URL complète, évaluant ainsi la fiabilité du contenu.

#5 – Les attaques informatiques via les réseaux sociaux

La duplication de profils de marques, célébrités ou influenceurs est réelle et de plus en plus fréquente. Il existe de faux profils « Giveaways » qui amènent les gens à laisser leurs informations personnelles ou de carte de crédit sur des plateformes inconnues. Il y a des profils qui envoient des messages en masse pour annoncer qu’ils sont gagnants ou encore ceux qui proposent directement des produits.

Dans chacun d’eux, il y a quelque chose qui les dénonce : en règle générale, le discours est douteux, il y a des erreurs portugaises, car la tentative d’attaque est souvent faite par des pirates internationaux et qui demandent toujours des détails de carte de crédit ou de s’abonner à une plate-forme qui conduire au partage de telles informations.

#6 – Fraude bancaire, si vous avez été victime de phishing alertez votre banque

Les banques sont déjà conscientes des situations de fraude, c’est pourquoi elles ont de plus en plus créé des mécanismes de sécurité pour l’activation des cartes. Cependant, la duplication de cartes ou la perte de données reste un problème non résolu.

Si vous avez été victime de phishing, annulez immédiatement toutes vos cartes et alertez votre banque.

Le fait de se plaindre d’attaques informatiques sur le Portail des plaintes alerte non seulement la marque de ce qui se passe, mais aide également les autres consommateurs à se rendre compte qu’ils sont peut-être sur le point d’être la cible d’une fraude.