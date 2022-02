Votre Smartphone vous écoute-t-il lorsque vous choisissez des publicités ?

Comme vous le savez peut-être, votre smartphone dispose d’un microphone intégré et de nombreuses personnes pensent que les entreprises l’utilisent pour écouter les conversations et ainsi choisir les publicités les plus pratiques – qui vous apparaîtront à l’avenir.

Mais est-ce un mythe ? Ou nos conversations sont-elles en fait utilisées pour choisir des publicités ?

Vous vous êtes probablement demandé si votre smartphone écoute vos conversations lorsque des publicités personnalisées apparaissent pour des émissions de télévision, des films ou des objets dont vous savez que vous avez déjà parlé.

Mais votre smartphone écoute-t-il des publicités ou est-ce juste une coïncidence ?

Une tentative de prouver que nous sommes entendus pour les publicités

Les experts en cybersécurité Ken Munro et David Lodge de Pen Test Partners ont développé une application dans le but de tout arranger. Son but est d’enregistrer ce qui se dit à proximité d’un smartphone et de l’afficher sur un moniteur.

Nous n’avons fait qu’utiliser les fonctionnalités existantes de Google Android… nous l’avons choisi car il nous était un peu plus facile de le développer. Nous nous sommes donné la permission d’utiliser le microphone sur le smartphone, nous avons créé un serveur d’écoute sur Internet, et tout ce que le microphone a entendu sur ce smartphone, où qu’il se trouve dans le monde, nous est parvenu.

a expliqué Munro.

David Lodge a expliqué que le code était largement disponible dans le système d’exploitation hôte ou dans le domaine public. L’expérience a été réalisée avec une décharge minimale de la batterie de l’appareil.

La parole des grandes entreprises

Google et Facebook ont ​​nié que leurs applications puissent utiliser les microphones des smartphones pour recueillir des informations.

Facebook a déclaré qu’il bloquait les marques publicitaires sur la base des données du microphone. Cependant, Google déclare qu’il n’utilise aucune déclaration une fois que le mot « Google » est utilisé.

En outre, les développeurs d’applications doivent respecter la politique de développement de Google. Cela spécifie que les applications ne violent pas la confidentialité lors de l’utilisation des enregistrements de Google Assistant.

Une preuve convaincante…

Plusieurs utilisateurs sur le Web ont affirmé que quelque chose de suspect se passait avec leurs smartphones.

Ils pensent que les microphones de leurs smartphones sont utilisés pour enregistrer ce qu’ils disent, dans le but de cibler les publicités plus pratiques de Google sur les sites Web et les réseaux sociaux.

Cela semble peu probable, mais les preuves sont assez convaincantes. Il y a eu une occasion signalée où Zoe Kleinman a appris la mort d’un ami dans des circonstances tragiques et a découvert que le nom, l’accident, le lieu et l’année de son ami figuraient dans le champ de recherche Google de son smartphone.

Votre smartphone vous entend-il ou est-ce juste une coïncidence ?

Depuis la tentative de Ken Munro et David Lodge, Google ne propose plus ce type de recommandation. Cependant, la possibilité que la technologie puisse être utilisée pour cibler les clients en fonction de leurs conversations est inquiétante. Souvent, les données enregistrées peuvent être utilisées pour vous identifier.

En 2019, 1000 enregistrements vocaux obtenus via Google Assistant récoltés ont été publiés. Les enregistrements – dont beaucoup auraient été tirés de smartphones Android – comprenaient suffisamment d’informations pour identifier les propriétaires des machines.

Google a réagi en déclarant : « Les audios ne sont pas associés aux comptes d’utilisateurs ». Cependant, si vous êtes plus prudent, pensez à ne pas laisser le microphone de votre smartphone accéder aux applications.

Il semble que ce soit plus qu’une coïncidence. Prouver que les microphones des smartphones collectent des données pour diriger le contenu vers les utilisateurs est délicat. Mais puisque nous savons que les assistants numériques écoutent, il ne sera pas surprenant que des entreprises comme Google, Amazon et Facebook s’intéressent à ce que vous dites – même pour le choix des publicités (?).

O Ponto – Pourquoi recevez-vous des publicités pour des choses que vous dites ?

Nous savons que Google enregistre, tout comme nous savons qu’Amazon enregistre, via Amazon Echo. Mais l’information est-elle utilisée à des fins commerciales ?

Probablement pas. Les améliorations apportées à la confidentialité des appareils mobiles semblent avoir mis fin à ce type de violation de la vie privée. Si vous utilisez un système d’exploitation récent, il est peu probable que cela vous affecte.

Il s’agit probablement de profils liés sur plusieurs appareils qui se synchronisent pour vous montrer des publicités sur des choses qui vous intéressent, ou que vous avez déjà vues ou sur lesquelles vous avez reçu des e-mails. Ainsi, les données publicitaires sont collectées à partir des smartphones, et non à partir des chats vocaux.

Quoi que vous croyiez, vous devriez vérifier les autorisations de votre appareil pour vous assurer que les applications n’ont pas accès à votre microphone sans raison valable.

