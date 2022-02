One UI 4.1 – Samsung donne aux utilisateurs la liberté de gérer la RAM du smartphone

Avec le nouveau Galaxy S22, Samsung a également mis à jour son One UI, désormais en version 4.1. Il reste concentré sur l’amélioration de la convivialité, tout en essayant d’apporter de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

Quelque chose qui a changé avec cette nouvelle version de Samsung est la gestion de la mémoire RAM dans les smartphones. Cela pourrait être augmenté simplement, mais pas très flexible. Cela change maintenant et donne à l’utilisateur une liberté qui a toujours été demandée.

Samsung améliore constamment sa version d’Android, toujours pour la rendre plus intéressante. Le géant coréen veut apporter des nouveautés et améliorer ses options, toujours en fonction de ce que Google développe pour son système.

L’une des nouveautés qu’il a apportées dans la version précédente, et que Google n’a pas, est la possibilité de gérer la RAM allouée au système d’exploitation. Il parvient à augmenter ce qui est disponible nativement, en utilisant le stockage présent.

Il s’agit d’un processus simple que n’importe quel utilisateur peut effectuer. Il suffit d’activer une option et cette RAM virtuelle devient disponible pour être utilisée, toujours avec la certitude qu’elle sera plus lente que celle disponible directement dans le matériel.

Le grand changement qui vient avec One UI 4.1 est la possibilité que cette RAM puisse être gérée par l’utilisateur. Jusqu’à présent, cela était fixe et n’était disponible que dans une valeur de 4 Go, avec uniquement la possibilité d’être activé ou désactivé par l’utilisateur.

Dès cette nouvelle version, et comme on le voit sur le Galaxy S22, Samsung permet désormais d’activer 2, 4, 6 et 8 Go de RAM supplémentaires. Avec cette plus grande liberté, un Galaxy S22 Ultra peut désormais atteindre 20 Go de RAM, de manière très simple.

Même avec une vitesse de lecture plus lente, c’est une aide très importante pour la gestion de la RAM. Cela augmente de l’extérieur simple et sans aucun problème pour l’utilisateur, ce qui physiquement ne serait pas possible.