Xiaomi promet d’affronter Apple et de devenir la plus grande marque de smartphones au monde

Dans le monde technologique, comme dans d’autres, les marques s’appuient toujours sur leurs concurrents directs. Et la concurrence ne doit pas être considérée comme une mauvaise chose, puisque le gagnant est aussi le consommateur lui-même.

Plus précisément sur le marché des smartphones, la grande rivalité oppose les téléphones Apple à ceux dotés du système d’exploitation Android. Mais Xiaomi va désormais plus loin et promet d’affronter durement la firme à la pomme pour devenir la plus grande marque de smartphones au monde.

Xiaomi veut être la meilleure marque de smartphones au monde

Selon les informations, le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré sur son compte de réseau social chinois Weibo que la marque se concentrera spécifiquement sur le segment du marché mondial des smartphones haut de gamme. À ce titre, la société chinoise redoublera d’efforts pour affronter et concurrencer directement Apple, dans le but de combler également le vide laissé par Huawei après les sanctions américaines.

Avant d’être mis sur liste noire par les autorités américaines, Huawei était le plus grand fournisseur de smartphones en Chine. Et avec cette carte pratiquement hors jeu, l’intention de Lei Jun est que Xiaomi devienne le plus grand fournisseur de smartphones au monde d’ici trois ans.

Sur Weibo, l’exécutif a déclaré que l’entreprise a l’intention de se comparer « correspondre pleinement à Apple en termes de produit et d’expérience et devenir la marque leader en Chine dans les trois prochaines annéesPour Lei Jun, la concurrence avec Apple sur le segment des smartphones haut de gamme est une « guerre de la vie ou de la mort » que Xiaomi veut gagner.

Et comme stratégie pour atteindre cet objectif, la marque chinoise devrait lancer trois téléphones haut de gamme, avec un prix considérable, tout au long de cette année.

Mais ce ne sera pas une tâche facile car la société de Cupertino a beaucoup grandi, n’ayant jamais obtenu autant de revenus qu’au dernier trimestre 2021. De plus, elle a augmenté de 25% sur le marché européen des smartphones l’année dernière et a également annoncé récemment que il compte plus de 1,8 milliard d’appareils actifs.

Apple ou Xiaomi : qui remportera le bras de fer ?