Contrairement aux attentes, OnePlus a commencé à préparer le nouvel Oxygen OS 13

La voie de OnePlus et Oxygen OS semblait tracée et bien définie quant à leur avenir. La fusion avec OPPO semble avoir été annoncée et sera évidente, ce qui devrait arriver dans un avenir proche.

Si tout indiquait déjà quelque chose de différent dans ce domaine, tout semble changer maintenant. Oxygen OS 13, qui pourrait ne pas apparaître, vient d’être lancé et OnePlus fait déjà les premiers pas vers son développement.

On s’attend à ce que bientôt Oxygen OS disparaisse et laisse place à une nouveauté importante. Cela aura également une partie des éléments de ce que propose OPPO dans ColorOS, présent dans ses smartphones, et sera la fusion de ces propositions.

Fait intéressant, et contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, OnePlus a maintenant pris une voie importante pour son avenir. Oxygen OS 13 verra bientôt son développement commencé, pour être ensuite diffusé aux utilisateurs et à leurs smartphones.

Le lancement de cette nouvelle version a maintenant eu lieu sur les forums de la marque, avec une invitation spéciale aux utilisateurs de la marque. Avec un OEF (Open Ears Forum), la marque veut écouter les utilisateurs et recevoir des informations sur la manière dont elle peut améliorer OxygenOS pour le futur.

Ces avis seront donc intégrés dans cette nouvelle version, en cours de travail ensuite par OnePlus et ses développeurs. OnePlus veut rassembler les équipes et les utilisateurs, les amener à communiquer et à parler de ce que ce système peut être.

On est encore loin de ce que sera OxygenOS 13 et même de savoir ce que cette version apportera. Le processus commence maintenant par la collecte des informations essentielles pour ensuite être transmises aux programmeurs pour ensuite se matérialiser.

Cette étape semble totalement contradictoire avec ce qui était attendu. OPPO et OnePlus doivent unir leurs systèmes et créer ainsi une solution unique et améliorée. Reste à savoir quand ce pas sera franchi, c’est donc désormais Oxygen OS 13 qui va prendre forme pour OnePlus.