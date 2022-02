Le jeune homme qui a planifié un « massacre » aura finalement utilisé Discord

Avez-vous déjà entendu parler de Discord ? Le Portugal continue d’essayer de comprendre comment un jeune homme de 18 ans, étudiant en génie informatique, préparait un massacre pour attaquer la faculté des sciences de l’université de Lisbonne.

Initialement il était mentionné que le jeune homme aurait été dénoncé en raison de mouvements sur le Dark Web, mais selon des informations plus récentes, le jeune homme aurait commenté le plan avec un autre utilisateur sur Discord.

Sur Discord, João a utilisé le pseudo « PsychoticNerd#6116 » et aura contacté son plan avec un autre utilisateur avec le pseudo Sammy (un utilisateur américain). D’après ce que l’on sait, c’est cet utilisateur Sammy qui a alerté le FBI, qui à son tour a alerté la PJ. L’avertissement de l’utilisateur Sammy au FBI a eu lieu, par e-mail, le 4 février.

Discord est une plateforme de communication « normale »

Discord a été créé en 2015 et est un moyen facile de communiquer par vidéo, voix ou texte avec des amis ou des communautés. Avec Discord, nous pouvons créer une salle de classe, un groupe de joueurs, une communauté artistique mondiale ou simplement rassembler des amis pour la conversation. L’utilisateur peut découvrir des communautés déjà créées allant de communautés associées à des jeux, comme la musique, des communautés pour apprendre, etc.

Cette plate-forme permet également aux utilisateurs de créer leurs propres serveurs, qui ne sont disponibles que sur invitation, et ce canal peut être divisé en une salle de discussion.

Discord est disponible pour les systèmes les plus divers et la polyvalence est donc également l’un de ses points forts. Selon l’entreprise elle-même, plus de 100 millions de personnes utilisent la plateforme de communication.

Pour utiliser l’application, les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans, bien qu’il n’y ait pas de méthode de vérification. Cette plateforme de communication n’offre pas non plus de contrôle parental.

A noter également que cette plateforme devait être rachetée par Microsoft. Selon ce qui avait été révélé à l’époque, Microsoft avait l’intention de racheter Discord pour une valeur pouvant dépasser les 10 milliards de dollars.