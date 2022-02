Cyberattaques : Moins de 1% des entreprises ont une assurance

Le sujet brûlant ces jours-ci est la sécurité informatique. Le Portugal a subi plusieurs attentats et l’alerte a « sonné » au sein de plusieurs entreprises/institutions.

Une analyse récente révèle que le cyber-risque est l’une des plus grandes menaces pour les entreprises, faisant partie des principales préoccupations des entrepreneurs et des dirigeants. Cependant, la protection et le transfert de ce risque par l’assurance sont encore résiduels au Portugal.

L’assurance permet aux entreprises et aux organisations de couvrir les dépenses des cyberattaques

MDS, une multinationale portugaise leader dans le conseil en risques et assurances, a révélé que les entreprises portugaises ne sont pas protégées contre les impacts des cyberattaques, malgré le fait que plus d’un tiers des entrepreneurs et des dirigeants identifient le cyber-risque comme l’un des principaux risques auxquels ils sont confrontés.

Les estimations de la principale multinationale portugaise de conseil en risques et assurances indiquent une pénétration résiduelle de l’assurance pour les cyber-risques au Portugal, avec moins de 1 % des entreprises disposant de cet important outil de transfert de risques.

L’assurance cyber-risque permet aux entreprises et aux organisations de couvrir les dépenses pour lutter contre les cyberattaques, ainsi que de compenser les pertes en cas d’interruption d’activité et de sécuriser les ressources afin que l’entreprise puisse se remettre en marche.

Mais il peut également inclure une solution robuste de services de prévention et de surveillance des attaques, une réponse urgente en cas de sinistre, ainsi qu’un accès à des réseaux de spécialistes informatiques et d’experts en criminalistique ayant une expérience avérée dans le traitement des sinistres.

Le Portugal fait partie des 30 pays avec le plus grand nombre de cyberattaques dans le monde, selon les données de Kaspersky. L’impact mondial de la cybercriminalité est estimé à plus de 20 milliards de dollars.