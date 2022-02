Wow… elle mesure environ 140 kilomètres de long et est officiellement la plus grosse comète jamais observée

Appelée comète Bernardinelli-Bernstein, elle a été identifiée en 2021 et est officiellement la plus grosse comète jamais observée. Ce géant a déjà été mesuré et sa taille avoisine les 140 kilomètres de diamètre.

La comète porte le nom de ses découvreurs, le cosmologiste de l’Université de Pennsylvanie Gary Bernstein et le chercheur postdoctoral de l’Université de Washington Pedro Bernardinelli, qui ont repéré l’étoile pour la première fois dans l’ensemble de données Dark Energy Survey.

Comète Bernardinelli-Bernstei : Une nouvelle géante officialisée

Le nouveau record, rapporté sur le site Web préimprimé arXiv et maintenant accepté pour publication dans la revue Astronomy and Astrophysics Letters, place la comète Hale-Bopp en tête de liste.

Rappelons que Hale-Bopp a été découvert en 1995 et est devenu visible à l’œil nu en 1996, et mesure environ 74 kilomètres de large. Bernardinelli-Bernstein, également connue sous le nom de comète 2014 UN271, a maintenant été calculée à 137 km de diamètre.

Les images montrant la comète datent de 2014, c’est pourquoi cette année est dans la désignation scientifique officielle de la comète. Bernardinelli et Berstein ont remarqué que le petit point bougeait alors qu’ils étudiaient les images des années suivantes.

À l’époque, la comète était trop éloignée pour que les chercheurs puissent obtenir une bonne mesure de sa taille, même s’ils pouvaient dire qu’elle était probablement assez grande.

D’où vient cette comète ?

Comme beaucoup d’autres, cette comète provient du nuage d’Oort, un nuage de morceaux de glace et de roche qui plane au bord du système solaire. Son orbite prend jusqu’à une année-lumière du Soleil – et prend 5,5 millions d’années pour se terminer.

La comète vole actuellement vers le système solaire intérieur. L’étoile sera plus proche de la Terre en 2031, mais pas trop près pour que nous puissions mieux la voir, c’est-à-dire que la comète restera en dehors de l’orbite de Saturne.

La nouvelle enquête a été menée par Emmanuel Lellouch, astronome à l’Observatoire de Paris, et a utilisé les données du Atacama Large Millimeter Array en Amérique du Sud, prises en août 2021, alors que la comète était à 19,6 UA.

Les chercheurs ont étudié le rayonnement micro-onde émanant de la masse de la comète. À partir de ces longueurs d’onde de lumière réfléchie, l’équipe a pu déduire la taille de la comète.

C’est la plus longue distance que ce type de mesure ait jamais été effectuée auparavant, ont écrit les chercheurs dans leur nouvel article.

Un nouveau cap dans la catégorie des comètes

Comme le soulignent les chercheurs, il est très intéressant et difficile d’obtenir une mesure alors que cette étoile est encore si loin, car Bernardinelli-Bernstein va probablement rétrécir considérablement à l’approche de la Terre.

Au fur et à mesure que la comète s’approche du Soleil, sa queue de poussière et de gaz se dilate et son corps principal fond et rétrécit.

2014 UN271 ne sera pas visible à l’œil nu, mais les scientifiques espèrent en apprendre beaucoup sur les objets du nuage d’Oort grâce au visiteur.