Préparez votre portefeuille ! Les carburants deviennent plus chers lundi

Et il y a huit hausses du prix du carburant. Lundi prochain, les carburants deviendront plus chers, cependant, cette hausse est la plus faible depuis la mi-janvier.

Découvrez les nouveaux prix du carburant à compter du lundi 14 février.

Selon les informations, à partir de lundi prochain, le diesel et l’essence devraient coûter plus cher dans les stations-service au Portugal.

Carburants : Le diesel sera à 1 641 euros/litre et l’essence à 1 796 euros le litre

Le diesel ordinaire et l’essence 95 ordinaire verront leurs prix augmenter d’environ un centime, dans le cas du diesel à 1 641 euros le litre, tandis que l’essence augmentera à 1 796 euros le litre.

Rappelons que l’évolution des coûts dépend cependant de chaque station-service, de l’enseigne et de la zone où elle se situe.

Selon les analystes du marché, le prix du pétrole pourrait continuer à augmenter à mesure que la demande continue d’augmenter et que les restrictions à la mobilité sont progressivement levées.

Il convient de noter qu’au Portugal, la remise FAI reste jusqu’en avril.

Outre la période post-pandémique, la crise géopolitique entre la Russie et l’Ukraine et les négociations sur l’accord nucléaire avec l’Iran marquent également le marché. « Des signes positifs viennent des négociations sur le nucléaire avec l’Iran, mais, comme toujours, le ‘diable’ est dans les détails, donc il faut attendre », a souligné l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans le rapport mensuel publié ce vendredi.

Il n’y a pas de prévisions de baisse des prix du carburant à l’horizon : les barils de pétrole, qui seront livrés en mars, se négocient à la hausse, coûtant 90 dollars le baril – le prix le plus élevé depuis octobre 2014.

De nombreux conducteurs cherchent à faire le plein de leur véhicule lors des journées de promotion du carburant ou dans des stations-service à bas prix. Cependant, ceux-ci peuvent également être affectés par la hausse des prix de l’essence et du diesel.