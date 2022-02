Google Analytics est illégal en France : la mesure met les entreprises américaines en échec

Cette nouvelle position des entités françaises pourrait définitivement changer à jamais l’action de Google et des autres géants. La Commission française de l’informatique et des libertés (CNIL) a déclaré illégale l’utilisation de Google Analytics.

Cette décision est une conséquence de la résolution de la CJUE de juillet 2020 qui a invalidé le soi-disant « Privacy Shield ».

Le bouclier de confidentialité est tombé au sol

Cet « argument » si souvent utilisé par les géants américains (et pas seulement) opérant sur le marché européen, était destiné à permettre le transfert de données personnelles vers les États-Unis.

Après la sentence, dont la doctrine est connue sous le nom de ‘Schrems II’, le transfert de données telles que celles utilisées dans Google Analytics est illégal et donc les différents organes de protection des données prennent cette décision.

Le premier pays à bloquer Google Analytics a été l’Autriche en janvier. Mais nous savions qu’il serait étendu à davantage de pays, car le jugement de la Cour supérieure de justice de l’UE est extensible à différents pays et différentes entreprises.

La France rejoint l’Autriche et peut aller plus loin. La CJCE a déclaré que le transfert de données aux États-Unis violait le règlement général sur la protection des données.

La conséquence directe est que le « Privacy Shield », un accord entre l’Union européenne et les États-Unis, a pris fin. Depuis lors, ce transfert de données est considéré comme illégal, en l’absence d’une nouvelle loi qui rassemble cette utilisation.

L’Autriche a fait le premier pas et maintenant c’est la France, mais les différentes agences nationales peuvent adopter une position similaire. À son tour, la CNIL a ordonné aux entreprises et aux opérateurs de ne plus utiliser Google Analytics.

Le CEPD n’a fait aucun commentaire à ce sujet, pas plus que le comité européen de la protection des données (EDPB).

Et maintenant, qu’adviendra-t-il de l’outil Google ?

Après cette décision, les entreprises attendent. Cependant, ils sont conscients du problème. A ce jour, des géants comme Microsoft, Meta, Amazon ou Google sont restés sur la touche, s’appuyant sur leurs contrats.

Max Schrems lui-même, l’avocat qui donne son nom à la doctrine, explique que :

Il est intéressant de voir que les différentes autorités européennes de protection des données arrivent à la même conclusion : l’utilisation de Google Analytics est illégale. Il existe un groupe de travail européen et nous supposons que cette action est coordonnée et que d’autres autorités décideront de la même manière.

Google explique que « le problème n’est pas qu’il s’agisse de Google Analytics, mais des lois existantes sur les transferts de données » et défend la nécessité d' »une meilleure structuration des transferts de données de l’Europe vers les Etats-Unis ».

Comme on l’a vu il y a 5 jours, la polémique avec le départ de Meta d’Europe a la même origine. On a beaucoup parlé ces jours-ci de la position de Meta sur la sortie d’Europe, qu’ils ont ensuite nuancée.

Si un nouveau cadre de transfert de données n’est pas adopté (…) il est probable que nous ne serons pas en mesure de proposer nombre de nos produits et services, tels que Facebook et Instagram, en Europe.

expliqué le but.

Et la vérité est qu’ils ont raison, car selon la doctrine de la CJUE, il est très probable que les agences de protection des données puissent également déclarer leur utilisation illégale.

Certains services Google et Facebook peuvent-ils quitter l’Europe ?

En fait, ce scénario est à l’horizon, mais il peut avoir une autre issue. Selon Euractiv, l’agence française qui analyse également l’utilisation de Facebook Connect, la solution est un nouvel accord entre l’Europe et les États-Unis. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucun mouvement.

Selon certains experts de la protection des données, la solution réside dans un nouvel accord entre les deux puissances. Un futur ‘Privacy Shield III’ qui inclut certains usages.

Plus tard cette année, la Commission irlandaise de protection des données, où sont basées des sociétés comme Meta et Google, devrait se prononcer sur le transfert de données entre l’Europe et les États-Unis.

Il y a deux possibilités ici. Soit un nouvel accord est conclu et les « clauses contractuelles types (SCC) » sont autorisées à continuer d’être utilisées, soit ces transferts sont confirmés comme illégaux, ce qui obligerait les grandes entreprises technologiques à modifier radicalement leurs opérations en Europe.