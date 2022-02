TSMC clôture le mois de janvier avec un chiffre d’affaires record de 6,18 milliards de dollars

Il ne fait aucun doute que TSMC est le grand leader du marché des semi-conducteurs. Et les marques les plus importantes utilisent les puces du géant taïwanais, renforçant ainsi encore plus sa popularité dans ce secteur.

De cette façon, et comme les chiffres ne mentent pas, les données les plus récentes montrent que l’entreprise a réussi à clôturer le mois de janvier avec un montant incroyable de 6,18 milliards de dollars de revenus.

TSMC lève 6,18 milliards de dollars de revenus en janvier

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a maintenant révélé à ses investisseurs ses résultats financiers pour le mois de janvier dernier. Et selon les détails présentés, le fabricant a réalisé une augmentation significative de ses revenus, étant si expressif qu’il a conduit la société taïwanaise à battre un nouveau record.

Selon TSMC, ce n’est qu’au cours du premier mois de cette année qu’il a réussi à gagner 6,18 milliards de dollars, soit quelque chose comme 5,45 milliards d’euros. Cette valeur représente ainsi une augmentation de 10,8% des revenus par rapport à décembre 2021 et 35,8% de plus que les revenus obtenus par la marque à la même période l’an dernier.

Mais le géant ne veut pas s’arrêter à ces chiffres, même s’ils sont déjà assez admirables. TSMC s’attend à une croissance des ventes comprise entre 25% et 29% cette année. Le Taïwanais estime qu’au cours du premier trimestre, les ventes se situeront entre 16,6 et 17,2 milliards de dollars américains. Si cela se produit, nous parlerons alors d’une croissance d’environ 7,4 % par rapport au trimestre précédent.

Et ces résultats impressionnants surviennent à un moment où les pénuries de puces se font encore sentir dans de nombreux secteurs. Certes, sans cette condition, les chiffres présentés par TSMC, et par d’autres marques, seraient encore plus expressifs. D’autre part, la pandémie de COVID-19 semblant un peu mieux maîtrisée, les pénuries de composants devraient avoir leurs jours comptés dans le secteur de l’industrie.