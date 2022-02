Steam Deck a déjà plus de 240 jeux vérifiés

Il ne faudra pas longtemps avant la sortie de la console tant attendue de Valve. Les informations officielles ont déjà confirmé que le lancement de Steam Deck aura lieu le 25 février et atteindra les acheteurs le 28.

De plus, il y a maintenant de nouveaux détails qui confirment qu’il y a déjà plus de 240 jeux confirmés pour la console du propriétaire de Steam.

Plus de 240 titres vérifiés pour le Steam Deck

Il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons enfin un nouvel équipement de divertissement sur les tablettes au niveau des jeux vidéo. La console Steam Deck de Valve sera lancée le 25 février et commencera à atteindre les clients le 28 de ce mois.

Comme indiqué précédemment, l’une des fonctions de la console est la vérification des jeux optimisés pour fonctionner sur l’appareil. Cette vérification permet aux joueurs de vérifier quels titres pourront bien fonctionner sur le Steam Deck, ce qui facilitera la vie des joueurs lors du choix d’un jeu dans un catalogue avec plus de 50 000 options trouvées sur la plateforme Steam.

En janvier, il a été révélé que le jeu Portal 2 aurait été le premier à recevoir une vérification, et bien d’autres ont suivi. Mais selon les dernières informations, la liste des jeux vérifiés pour le Steam Deck a déjà dépassé la barre des 240. Il existe notamment déjà 243 titres vérifiés pour la console de Valve, auxquels on peut jouer le jour du lancement sans problème.

Selon le site Gamerant, le nombre de jeux vérifiés a été détecté dans la base de données SteamDB, la plateforme qui répertorie tous les jeux enregistrés sur Steam. En plus de Portal 2, plusieurs autres jeux tels que God of War, Dark Souls 3, Death Stranding et Resident Evil 2 sont également vérifiés.

Nous avons également appris récemment que les cartes SD utilisées pour étendre la capacité de stockage de la console et charger des jeux atteindront une vitesse similaire à celle d’un SSD. De plus, Valve ajustera également les pilotes Linux de la console pour prolonger la durée de vie de la batterie de la console.