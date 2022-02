Le nouveau Galaxy S22 a déjà affronté l’iPhone 13 et les résultats sont loin d’être attendus

Maintenant que le Galaxy S22 de Samsung est présenté, il est temps de commencer l’analyse normale de ce qu’il propose aux utilisateurs. La comparaison avec la concurrence est évidente et les cibles sont bien connues.

Le tête-à-tête initial a eu lieu entre le Galaxy S22 de Samsung et l’iPhone 13 d’Apple. Les résultats sont loin d’être attendus et montrent comment ces appareils ont évolué au fil des années.

De toute la gamme Galaxy 22, celui qui se démarque le plus est sans aucun doute le modèle Ultra. Celui-ci concentre le meilleur dont dispose la marque et sera certainement celui qui se vendra le plus, même avec son prix au-dessus de ce qui est « normal ».

En comparaison avec l’iPhone 13, il y a cependant quelques différences auxquelles on ne s’attendait pas, même s’il s’agit du smartphone Android le plus puissant du marché.

Le modèle qui a été utilisé par PCMag dans ce comparatif est équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1, qui s’est grandement amélioré par rapport au modèle précédent, mais qui est en dessous des iPhone 13 Pro et Pro Max.

Plus précisément, et dans le test Geekbench 5, le S22 Ultra a marqué 3433 points dans le test multicœur et 1232 dans le test monocœur, avec 448 points dans le test d’apprentissage automatique. L’iPhone 13 Pro Max a obtenu 4647 au test multicœur et 1735 au test monocœur, avec 948 au test d’apprentissage automatique.

Dans le domaine de l’Internet et de la navigation web, avec le test Basemark Web, le Galaxy S22 a réalisé une amélioration de 8% par rapport à l’année dernière. L’iPhone 13 Pro Max, en revanche, était loin, avec deux fois plus de points que le modèle Samsung a réussi à obtenir.

Quelque chose qui ressortait des tests, du côté négatif, était un chauffage élevé et qui pouvait conditionner l’utilisation dans le temps. Bien entendu, les conditions de ces comparaisons sont extrêmes et sujettes à ce type de situations.

Comme toujours, il est important de noter que ces tests sont loin d’une utilisation normale, mais ils sont un bon indicateur de ce qui est attendu. L’un des points les plus importants reste à peser et sur lequel Samsung a beaucoup investi. Nous parlons de photographie, où le S22 donnera un combat beaucoup plus important et pourrait même surpasser l’iPhone 13 Pro Max.