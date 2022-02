Symboles de lavage sur les vêtements : ce qu’ils signifient

Qui comprend toutes les instructions d’entretien qui sont cousues dans les vêtements sous forme de petites étiquettes, parfois aussi imprimées sur le tissu ?

Normalement, il y a cinq symboles qui devraient vous indiquer ce que vous devez prendre en compte lors de l’entretien des textiles :

une baignoire remplie d’eau – vous trouverez ici des instructions sur la façon de laver le vêtement

un triangle – quels agents de blanchiment ne sont pas autorisés

un carré avec un cercle – comment sécher le bon morceau

un fer à repasser – repasser ou ne pas repasser

un cercle sans carré – nettoyage à sec

Les panneaux sont ensuite fournis avec des ajouts qui vous indiquent exactement ce que vous devez faire. Ce qui est barré n’est bien sûr pas autorisé.

Lavage avec la machine à laver

Dans la cuve remplie d’eau, une cuve de lavage stylisée, il y a généralement un certain nombre de degrés. Vous ne devriez jamais laver le vêtement plus chaud.

30° correspond aux tissus délicats et aux couleurs délicates, lavés à vitesse réduite.

40° correspond au linge coloré et aux sous-vêtements avec élastiques, également à vitesse réduite.

60° correspond au linge de lit et aux serviettes de couleur.

95° signifie draps et serviettes blancs.

Très rarement vous trouverez un, deux ou trois points à la place de la température :

1 point : laver jusqu’à 30 degrés

2 points : jusqu’à 65 degrés

3 points : jusqu’à 95 degrés

Maintenant, si vous ne savez pas quoi régler sur l’appareil, nous avons également publié un article sur les symboles sur la machine à laver montrant les nombreux symboles que vous pouvez y trouver.

Laver à la main

La baignoire avec la main dans l’eau représente le lavage des mains. Ensuite, vous devez faire couler de l’eau à 40 degrés maximum dans l’évier ou dans un bol et laver soigneusement le linge à la main.

Cependant, certaines machines à laver ont un programme de lavage des mains qui est même préférable au lavage des mains réel car la machine a un bien meilleur contrôle sur les conditions telles que la température.

À quel point essorer le linge ?

Tout le monde devrait comprendre intuitivement la température de lavage. Mais qu’en est-il du spin ? Les 1 à 3 barres sous la cuve vous indiquent la résistance du vêtement, c’est-à-dire sa résistance à l’essorage.

Une barre sous le symbole représente le programme d’entretien facile, qui n’essore que doucement. Vous ne devez pas charger complètement le tambour.

Deux barres représentent le programme délicat ou lainage, qui n’essore pas ou peu. Encore une fois, vous ne devez pas charger complètement le tambour.

L’absence de barre signifie que vous pouvez essorer les vêtements à vitesse maximale.

Nettoyage chimique

Une cuve barrée signifie que vous n’êtes pas autorisé à laver ce vêtement dans la machine à laver. Si vous ne voyez pas le symbole de lavage à la main à la place, cela signifie que vous devez apporter cette pièce à un nettoyeur à sec.

Ensuite, vous devriez également voir un cercle plus bas sur la ligne qui représente un vêtement qui doit être nettoyé à sec. Un A dans un cercle signifie qu’il n’y a aucune restriction.

Un P dans un cercle représente le nettoyage à sec avec tous les solvants, y compris le perchloroéthylène, le solvant R113 et les hydrocarbures (mais à l’exclusion du trichloroéthylène).

Un F dans un cercle signifie un nettoyage à sec exclusivement avec des solvants hydrocarbonés (sels minéraux) ou avec des solvants pétroliers comme le R113.

Un W dans un cercle représente le processus de nettoyage humide ou nettoyage humide sans détergent.

Une barre horizontale sous le cercle représente une restriction pour les textiles sensibles – lors du nettoyage, par exemple la quantité d’eau, la vitesse et les températures. Deux barres représentent des limitations sévères. Cependant, le personnel de nettoyage sait comment y faire face.

Le cercle barré signifie que ce vêtement ne doit pas être nettoyé à sec. Un cercle plein (bleu) indique que le vêtement ne doit pas être nettoyé à l’eau.

Blanchir ou ne pas blanchir ?

Le triangle sur l’étiquette indique si le vêtement peut être blanchi. Le symbole fait référence à l’agent de blanchiment à l’oxygène, que l’on trouve dans de nombreuses poudres détergentes à usage intensif, et à l’agent de blanchiment au chlore.

Deux barres obliques dans le triangle signifient que seul le blanchiment à l’oxygène est autorisé.

Le triangle croisé signifie que les textiles ne doivent pas être lavés avec de la lessive en poudre puissante. Cependant, les détergents colorés et délicats ainsi que les détergents liquides sont autorisés.

Séchage avec et sans sèche-linge

Le cercle dans le carré signifie que le séchage au sèche-linge est possible.

Deux points indiquent que n’importe quel programme de séchage est possible. Un point que les vêtements ne peuvent être séchés qu’à basse température ou sur un cycle délicat.

Il existe également de nombreux symboles indiquant comment sécher le linge à l’aide d’une corde à linge. Mais un seul d’entre eux est vraiment important : vous devez toujours sécher le linge sensible comme la laine et la soie couché, c’est-à-dire sans le suspendre.

Cela ne devient compliqué que lorsque vous voulez comprendre les symboles sur le sèche-linge. Il existe de très nombreux programmes. Nous vous les avons expliqués dans un article séparé.

À quelle température repasser ?

Les symboles de repassage sont faciles à reconnaître : vous y voyez un fer à repasser. Vous y trouverez généralement 1 à 3 points qui représentent les températures maximales auxquelles vous êtes autorisé à repasser les textiles.

Un fer à repasser avec un point représente un repassage à basse température. Les textiles en fibres chimiques (acétate, nylon, polyacrylique et polyamide) doivent être repassés à ce niveau si les vêtements portent ce symbole. La scène chauffe entre 80 et 110 degrés.

Un fer à repasser avec deux points représente un repassage à température moyenne. La laine, le mohair, le cachemire, le camel, l’alpaga et la soie ainsi que les fibres chimiques plus résistantes comme le polyester et la viscose (si les fabricants le précisent également) peuvent souvent être repassés à ce niveau. Il fait 150 degrés chauds (110-165 degrés).

Un fer à repasser avec trois points représente le repassage à haute température. Vous devez repasser les fibres naturelles lin et coton (et donc aussi les jeans) à ce niveau si les fabricants le permettent. Il fait 200 degrés de chaud (170-220 degrés).

De nombreux fers à repasser régulent automatiquement la quantité de vapeur. Si vous devez le régler vous-même sur l’appareil : il est également basé sur les trois points. Plus d’informations dans un article séparé qui explique cette connexion et vous montre également plus de symboles sur le fer.

En fait facile à comprendre

Même si de nombreux symboles sur l’étiquette des vêtements ne sont pas compréhensibles au début, ils suivent une certaine logique : il y a généralement cinq symboles qui représentent le lavage, le blanchiment, le séchage, le repassage et le nettoyage à sec.

Ce qui est barré n’est pas permis. Sinon, les ajouts (degrés, points, tirets) vous montrent exactement comment vous devez manipuler le vêtement.

Vous n’êtes pas obligé de tout garder, mais vous pouvez aussi le relire ici si nécessaire. Alors vous êtes du bon côté et vous pouvez profiter longtemps de vos vêtements préférés.