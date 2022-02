Le test montre que les AirTags sont meilleurs et plus sûrs que les localisateurs Tile et GPS

Les AirTags d’Apple ont fait l’objet d’un examen minutieux, en grande partie à cause des problèmes de sécurité qui ont été soulevés. Certains utilisateurs ont choisi de les utiliser comme tracker portable escroc et c’était beaucoup trop simple à réaliser.

Bien sûr, avec d’autres propositions sur le marché, il y a intérêt à comparer les AirTags d’Apple avec la concurrence. Ce processus a déjà eu lieu et les résultats sont intéressants, les AirTags montrant qu’ils sont meilleurs et plus sûrs que les localisateurs Tile et GPS.

Comment la proposition d’Apple se comporte-t-elle face à la concurrence ?

Pour comparer la qualité des AirTags avec la concurrence, le NY Times a comparé cette offre d’Apple avec Tile et les localisateurs GPS habituels. La journaliste qui avait ces tests entre les mains a utilisé son mari comme un « objet », insistant également sur la question de la sécurité.

Ce qui a été prouvé, c’est que les AirTags sont meilleurs et plus sûrs que les localisateurs Tile et GPS. La proposition d’Apple s’est avérée beaucoup plus précise dans les informations fournies, du moins en ce qui concerne les environnements urbains.

Les localisateurs GPS sont le meilleur moyen de connaître la position

Lorsqu’il est utilisé pour détecter des emplacements, le localisateur GPS s’est avéré plus efficace, notamment parce qu’il avait pour fonction de signaler sa position. Cependant, les AirTags ont amélioré leur utilisation en s’approchant des endroits avec une plus forte densité de personnes, ce qui a fourni leur position.

Lorsqu’ils sont placés dans une zone à très forte densité d’utilisateurs, en l’occurrence la ville de New York, la précision des AirTags a encore augmenté, réussissant à être plus efficace que les localisateurs GPS.

Les AirTags sont sécurisés et battent Tile en toute confidentialité

Une autre partie où il s’est avéré plus efficace que les localisateurs Tile et GPS était dans l’information de sa présence. L’une des analyses a consisté à évaluer comment il pouvait être découvert, en utilisant les outils dont disposaient les utilisateurs de chacun.

Bien qu’imparfait, le système AirTags a alerté l’iPhone de l’utilisateur après 2 heures. Le gros problème est venu avec la découverte de cet appareil Apple, qui ne touchait pas toujours le système de localisation et n’a donc pas été retrouvé.

Dans le domaine des notifications de présence, à localiser sans votre autorisation, Tile a complètement échoué. Celui-ci n’a aucun mécanisme, contrairement aux AirTags, qui annonçaient constamment et de manière audible leur présence à l’utilisateur.

Ce test montre que, même avec des failles de sécurité, qu’Apple vise à combler, les AirTags sont au-dessus de la concurrence. Celles-ci sont plus difficiles à trouver et n’offrent pas de mécanismes de protection pour les utilisateurs, qui peuvent ainsi être suivis, très discrètement et silencieusement.