Les smartphones Android les plus puissants aujourd'hui sont...

Chaque mois, Antutu publie la liste des smartphones les plus performants du marché. La liste des scores de janvier est maintenant disponible et révèle quels sont les smartphones les plus puissants aujourd’hui, à l’échelle mondiale.

Dans les meilleurs modèles, Qualcomm détient l’intégralité du top 10. Consultez également la liste des smartphones de milieu de gamme.

Les meilleurs smartphones les plus performants en janvier 2022

La liste des meilleurs smartphones les plus puissants aujourd’hui a été préparée par Antutu et est liée aux scores moyens obtenus grâce à son logiciel de test de performances, pour le mois de janvier.

On sait que le processeur Snapdragon 8 Gen1 dominera ce top dans très peu de temps, ainsi que l’Exynos 2200, mais pour l’instant, ce mois-ci il y a encore une forte présence des Snapdragon 888 et 888+.

Pourtant, le premier smartphone Android lancé sur le marché avec le Snapdragon 8 Gen1 se hisse directement à la première place. Nous parlons du Xiaomi 12 Pro avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui a réussi un score moyen de 979499 points.

Suivent ensuite le Red Magic 6 de Nubia et l’ASUS Rod Phone 5s Pro, fermant le top 3. Ces smartphones sont équipés respectivement du Snapdragon 888 et 888+.

Dans cette liste des 10 smartphones les plus puissants aujourd’hui, le Red Magic 6R, le realme GT, l’ASUS ROG Phone 5, l’iQOO7, le OnePlus 9 Pro, le Galaxy S21 Ultra 5G et le OnePlus 9 sont également répertoriés.

Les scores et leurs modèles peuvent être vus dans l’image ci-dessous.

Les smartphones milieu de gamme les plus performants en janvier 2022

Au sein du milieu de gamme, le processeur Snapdragon 778G est clairement celui qui répond le mieux aux exigences du milieu de gamme. Le iQOO Z5 a réussi un score moyen de 556715, le realme GT Master de 538922 et le Mi 11 lite, qui ferme le podium, a atteint 523872 points en moyenne. On parle de smartphones avec des prix autour de 300€.

Voir la liste complète ci-dessous :

Vous êtes curieux de savoir quels sont les modèles les plus performants du mois de janvier, dans l’univers iOS ? Voir la liste ici.