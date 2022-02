La Russie contrôle 12% de toutes les crypto-monnaies, elle les acceptera donc officiellement

Le mois dernier, nous avons signalé que la Russie visait à interdire complètement l’utilisation et l’extraction de crypto-monnaies dans le pays. Mais il semble que maintenant ces plans ne soient plus sur la table.

La raison est assez simple, car la Russie contrôle 12% de toutes les crypto-monnaies et en tant que tel, pour le gouvernement du pays, les interdire n’est plus une si bonne idée.

La Russie acceptera officiellement les crypto-monnaies

Si au départ l’intention de la Russie était d’interdire complètement les crypto-monnaies du pays, la vision est maintenant complètement différente. Selon les dernières informations, le gouvernement russe et sa banque centrale sont parvenus à un accord sur les monnaies numériques. Et ils sont arrivés à la conclusion que le mieux serait d’accepter les crypto-monnaies, de les réglementer et de les reconnaître officiellement. Cependant, pour l’instant, on ne sait pas encore comment cela sera traité et si les devises seront considérées comme des actifs financiers.

L’annonce a été révélée par le gouvernement russe à travers une déclaration officielle informant qu’il réglementera les monnaies numériques « avec des obligations strictes pour tous les acteurs professionnels du marché en mettant l’accent sur les droits des investisseurs ordinaires« . A ce titre, l’objectif est de contrôler le flux des crypto-monnaies et aussi de les taxer.

En revanche, certains médias comprennent, à travers les propos du gouvernement russe, que le pays entend reconnaître les crypto-monnaies comme un élément identique aux monnaies actuelles.

Le pays détient 12% de toutes les monnaies numériques

Selon les estimations, les citoyens russes contrôleront environ 12 % de toutes les crypto-monnaies dans le monde. En termes de valeur, on soupçonne que cela pourrait être d’environ 214 000 millions de dollars (~ 187 000 millions d’euros). De cette manière, si les monnaies numériques sont ensuite taxées, cela signifiera une augmentation significative des revenus du pays de Vladimir Poutine, par le biais des impôts.

Dans le communiqué, le gouvernement russe indique que «l’absence totale de réglementation dans ce secteur, ainsi que la mise en place d’une interdiction, conduirait à une augmentation de la participation de l’économie souterraine, une augmentation des cas de fraude et la déstabilisation du secteur dans son ensemble”.

D’autres pays, comme le Portugal, peuvent-ils officiellement accepter les crypto-monnaies ?