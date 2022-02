Nouvelles campagnes promotionnelles lancées par Playstation

Comme indiqué ici, le début de 2022 se poursuit là où il s’est terminé l’année dernière en ce qui concerne les campagnes promotionnelles Sony Playstation.

Une nouvelle campagne a été récemment dévoilée qui comprend de superbes offres dans du contenu supplémentaire.

Sony Playstation continue d’investir massivement dans des campagnes promotionnelles régulières pour les jeux via sa boutique en ligne, le Playstation Store.

Cette année, comme nous l’avons vu ici, il existe déjà des campagnes actives, mais récemment, une nouvelle a été annoncée en cours, qui proposera de superbes offres dans des contenus supplémentaires.

La campagne Offres dans des contenus additionnels

Cette campagne promotionnelle désormais lancée, pointe vers des packs de contenu (les fameux DLC) pour les jeux, au lieu de promotions pour les jeux eux-mêmes. Plusieurs forfaits sont inclus dans la promotion. Venez en rencontrer.

Le Fortnite High-tech Future Pack peut désormais être acheté pour seulement 12,05 € au lieu des 17,99 € habituels (33 % de réduction), et comprend la tenue Neural Lynx, la pioche à gratter à griffes arrière, la pioche Neural Scratch Claw, la tenue EMB4N4N4DO, la lame Bananotech Accessoire dorsal, pioche à lame Bananotech, tenue SiNuKa, accessoire dorsal Technoplate 8 et pioche à lames droites.

Les joueurs pourront également profiter d’Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds, qui était auparavant disponible sur le PlayStation Store pour 14,99 €, coûte désormais 7,49 € avec cette promotion, qui représente une remise de 50 % sur votre prix d’origine. De plus, les joueurs qui ont un abonnement PlayStation Plus actif pourront profiter d’une remise supplémentaire de 10 %.

Marvel’s Spider-Man : La ville qui ne dort jamais continue l’aventure de Marvel à New York et inclut l’accès à trois chapitres d’histoire qui incluent des missions et des défis supplémentaires, de nouvelles factions ennemies connues de l’univers de Spider-Man et plus de costumes. Man: The Assault, Marvel’s Spider-Man: Turf Wars et Marvel’s Spider-Man: The Other Side of the Silver. Ce contenu supplémentaire peut être acheté pour un prix unique de 9,99 €, et les joueurs qui ont un abonnement PlayStation Plus actif peuvent profiter d’une réduction supplémentaire de 10 %.

Voici un récapitulatif des principales offres de cette campagne :

2000 Neverwinter Zen : 16,99 €

Pass Premium Battlefield 1 : 7,99 €

Dying Light : The Next : 9,99€ (+ 10% de remise supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus)

Pack Pass Saison Fallout 4 : 19,99 €

Fortnite – Pack Kevinbot : 11,99 €

Pack futur high-tech Fortnite : 12,05 €

Passe d’accès HITMAN 3 : Édition HITMAN 1 GOTY : 14,99 €

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds : 7,49€ (+ 10% de remise supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus)

Marvel’s Spider-Man : La Ville qui ne dort jamais : 9,99 € (+ 10 % de remise supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus)

Need for Speed ​​​​Heat – Mise à niveau Édition Deluxe : 7,50 € (+ 10 % de remise supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus)

Rogue Company : Édition Expendables : 9,99 €

Assassin’s Creed Syndicate – Saison Pass : 11,99€ (+ 10% de remise supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus)

The Last of Us, partie II

Cependant, le jeu fantastique de Naughty Dog, The Last of Us Part II, est également disponible à un prix attractif.

Le titre, qui poursuit les événements de The Last of Us, est une aventure intense, dramatique et émotionnelle, où les joueurs auront l’opportunité d’affronter les conflits moraux croissants créés par la quête incessante de vengeance de la protagoniste Ellie.

Ici, cinq ans après leur périlleux voyage à travers les États-Unis post-pandémiques, Ellie et Joel se sont installés à Jackson, Wyoming. Vivre au sein d’une communauté prospère de survivants leur a apporté la paix et la stabilité malgré la menace constante des survivants infectés et d’autres survivants plus désespérés.

The Last of Us Part II est désormais disponible, jusqu’au 3 mars, pour seulement 19,99 € dans les magasins portugais habituels.

PlayStationVR

Les fans de la console Sony Playstation qui ne possèdent pas Playstation VR peuvent également avoir des raisons de sourire. En effet, Sony Playstation lance une campagne promotionnelle qui permettra aux joueurs d’acheter le starter pack PlayStation VR à un prix très intéressant, jusqu’au 31 mars, dans les points de vente habituels.

Le starter pack PlayStation VR, qui comprend l’appareil lui-même, une PlayStation Camera et le jeu PlayStation VR Worlds sous forme de bon à télécharger sur le PlayStation Store est, jusqu’au 31 mars, disponible au prix de 199,99 €.

Lancé le 13 octobre 2016, PlayStation VR propose actuellement plus de 500 jeux et expériences VR où les joueurs peuvent s’immerger dans des jeux VR immersifs et des expériences qui offrent une vue à 360 degrés, avec des graphismes époustouflants avec un écran OLED personnalisé et des images fluides à 120 FPS pour une immersion totale dans le jeu.