Twitch met à jour ses politiques et interdit les noms d’utilisateur faisant référence au sexe et à la drogue

Twitch est un service de streaming axé principalement sur les jeux vidéo. En accueillant tous les groupes d’âge, des enfants aux adultes, la plateforme a mis à jour sa politique, interdisant l’utilisation de noms d’utilisateur faisant référence au sexe et à la drogue.

De cette façon, la plateforme de streaming garantit qu’il est conviviale et familiale et n’alimente pas les comportements haineux, en veillant à ce que chacun se sente chez lui.

Twitch a mis à jour sa politique et interdit désormais les noms d’utilisateur contenant des discours de haine, des menaces de violence et des informations personnelles. En outre, il interdit également les noms d’utilisateur faisant référence à des « actes sexuels, à l’excitation ou aux organes génitaux », ainsi que les drogues dures – ce dernier exclut les noms qui mentionnent l’alcool, le tabac et le cannabis, car ils ne relèvent pas de la définition des drogues lourdes.

– Bien que nous ayons supprimé de nombreux noms d’utilisateur offensants, dans le cadre de notre politique actuelle, nous pensons qu’il est nécessaire d’établir une norme plus stricte pour cultiver une communauté mondiale diversifiée et inclusive sur Twitch.

Il a expliqué la plate-forme lorsque la nouvelle politique a été annoncée.

Cela dit, Twitch a fixé au 1er mars l’horizon temporel pour que tous les utilisateurs s’adaptent aux nouvelles règles. Ainsi, les utilisateurs auront le temps de penser à de nouveaux noms et de les changer sans perturber leur activité sur la plateforme de streaming.

Passé ce délai, Twitch suspendra les comptes des utilisateurs dont le nom est « haineux, harcelant, violent ou typiquement représentatif d’un comportement violent ».

Bien qu’il donne aux utilisateurs la possibilité de changer leur nom sur la plateforme de streaming, Twitch a averti qu’il dispose d’un système qui surveillera tout nouveau changement que les utilisateurs décident d’apporter, afin de s’assurer qu’il ne viole pas sa politique.

La redéfinition du nom par les utilisateurs peut se faire sans qu’ils perdent leur historique, comme les followers, sur la plateforme de streaming.

