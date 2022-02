Bilan : Sage l’Oracle Touch, une machine à café qui connaît vos envies

Combien de fois entendez-vous (ou dites-vous) que « d’abord, j’ai besoin d’un café ». Sans aucun doute, le café est considéré comme un aliment au potentiel antioxydant, c’est-à-dire qu’il favorise le renouvellement cellulaire et que la caféine stimule notre attention. En tant que tel, n’importe quel moment de la journée est un bon moment pour visiter la machine qui nous donnera le nectar, ce qui contribue à augmenter l’efficacité des neurones dans le cerveau. Bien sûr, il faut une machine et un grain de qualité. C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui Sage l’Oracle Touch.

Ce n’est pas n’importe quelle machine, nous avons affaire à un équipement professionnel et sophistiqué, mais toujours simple à utiliser et qui a fière allure dans n’importe quelle maison ou entreprise.

Déballage : Sage la machine à expresso Oracle Touch

LA déballage nécessite deux personnes. La machine est très bien conçue, élégante, mais robuste et fabriquée avec de bons matériaux. Nous ne doutons pas qu’il se démarquera sur n’importe quel comptoir où il sera placé.

Juste dans la boîte de transport, nous voyons la qualité des matériaux, l’emballage nous dit immédiatement que nous avons là une pièce complète pour faire un café de la plus haute qualité.

Une boîte d’accessoires séparée est soulevée en premier, et c’est là que nous trouvons le mini compartiment de broyage (une inclusion géniale), un porte-filtre entièrement en acier inoxydable de 58 mm, des paniers filtrants à paroi simple pour une et deux tasses, du lait en acier inoxydable de 480 ml, une baguette vapeur, kit de nettoyage, test de dureté de l’eau, porte-filtre à eau et filtre à eau.

Chaque composant a le poids et la sensation de haute qualité.

Avec ce matériel est un manuel plein d’instructions pratiques. Après l’avoir allumé, nous avons réalisé que l’écran tactile est aussi un manuel d’instructions et de suggestions, en plus d’être le contrôle de la machine.

On a tout enlevé, remis chaque pièce à sa place : entonnoir à grain correctement inséré dans la bouche du moulin et café de qualité à l’intérieur. Tout est prêt!

Caractéristiques

Fabricant : Sauge

Nom de la machine : l’Oracle Touch BES990 Oracle Touch

Accessoires inclus : Mini panier à café moulu Poignée de café complète en acier inoxydable de 58 mm Paniers-filtres à simple paroi pour 1 tasse et 2 tasses Pot à lait inox 480 ml Pièces détachées vaporisateur Trousse de nettoyage bandelette de test de dureté de l’eau Porte-filtre à eau et filtre à eau

Capacité du réservoir à grains de café : 280 grammes

Capacité du réservoir d’eau : 2,5 litres

Réglages: Fonctionnement de l’écran tactile 5 cafés favoris préprogrammés Créez, mémorisez et concevez 8 réglages de café personnalisables Commande de meulage réglable Température et texture du lait programmables Une/Deux tasses de café Eau chaude

Dimensions (LxPxH) : 39,2 x 37,3 x 45,4 cm

Couleurs: acier inoxydable brossé truffe noire acier inoxydable noir

Fonction pré-infusion : Augmentez progressivement la pression de l’eau pour faire gonfler doucement le café moulu et obtenir une extraction homogène.

Garantie : Réparation : 2 ans (ou 3 mois commercial)

Matériaux de construction: acier inoxydable brossé Bain-marie en acier inoxydable

Moulin à café : Moulin intégré avec broyeurs coniques en acier inoxydable intégrés

Puissance : 2400W

Système de triple chaleur : 1. La chaudière à vapeur dédiée avec échangeur de chaleur contribue à la stabilité thermique. 2. La chaudière expresso dédiée avec contrôle numérique de la température (PID) fournit une température d’eau précise. 3. Unité d’extraction chauffée – L’élément intégré contrôlé par PID maintient la stabilité thermique.

Minuterie : L’horloge de la dose d’espresso affiche la durée de la dose de café comme guide pour la consistance de l’infusion.

Tension : 220 – 240 V

Soupape de surpression : Cette caractéristique commerciale limite la pression de la pompe italienne à 15 bars tout au long de l’extraction, évitant ainsi les saveurs amères dans la dose de café.

Boissons prédéfinies : Express américain Café crème latté Blanc plat Cappuccino Lait chaud

Poids : 20 kilos

Prix ​​: 2 599,90 €

Site Web : Sage the Oracle Touch

Il est facile d’utiliser Sage the Oracle Touch

Après avoir rempli la trémie à grains de café, le processus est simple. Il suffit de mettre la machine à chauffer, ce qui prend un certain temps. Ensuite, la boisson souhaitée est sélectionnée dans le menu et la machine permet d’effectuer le réglage de la mouture à l’aide d’un cadran. Les préréglages sont sélectionnés automatiquement à moins que nous ne souhaitions les modifier, ce qui est bien pour les débutants.

La machine broie en fonction du filtre utilisé. Autrement dit, si nous allons faire un café pour une seule personne, lors de l’utilisation du filtre à dose individuelle, le grain moulu est juste pour cette mesure. Tout cela est automatique, le moulin moud le grain nécessaire, et avant de conclure, il presse la poudre de café. Le procédé est identique avec le double filtre à café.

Le moulin fait le bruit typique d’un moulin à café et, bien sûr, cela peut être gênant si vous êtes dans un endroit où vous avez besoin de silence, ce qui n’est généralement pas le cas lorsque nous utilisons une machine comme celle-ci. Après avoir inséré la poignée avec le café, l’espresso doit être extrait dans les huit à 12 secondes et sortir en quantités égales.





Pour ceux qui connaissent vos préférences, la fonction manuelle permet de personnaliser le temps d’extraction, la température du lait et la mousse (ainsi que d’autres paramètres). Le système vous permet de stocker jusqu’à huit boissons personnalisées dans le menu principal. Nous pouvons tout choisir, du nom à l’icône du art latte sur la carte principale des boissons.

Puisque nous parlons d’utiliser du lait, après l’avoir utilisé, la baguette à vapeur se nettoiera automatiquement, mais elle ne le fera que lorsqu’elle reviendra à une position sur le gril à vapeur, ce qui était un bon identifiant de sécurité. Essuyer l’extérieur avec un chiffon humide est une partie importante du processus de nettoyage.

Le réservoir d’eau est situé derrière la machine et est facile d’accès. Ce réservoir permet de raccorder un tuyau afin qu’il n’y ait jamais de pénurie d’eau. La vanne de l’appareil contrôle la quantité d’eau à charger.

Ensuite, l’eau est chauffée et peut sortir soit sous forme de vapeur dans la buse à vapeur, soit dans les douches de la tête de groupe chauffée (où la poignée avec le filtre est vissée), ainsi que vous pouvez puiser de l’eau chaude dans la bouche situé au milieu de la machine.

La base sert de réservoir et possède également une sortie, de sorte qu’elle peut être connectée au système de drainage.

Alors, qu’est-ce qui fait de la machine à expresso semi-automatique Sage the Oracle Touch un excellent ajout à votre cuisine ou à votre garde-manger ?

Il prépare un authentique expresso traditionnel, comme s’il était fabriqué dans une machine traditionnelle, dans le style manuel avec des années d’utilisation et tous les vices pour faire un bon café. La machine a de bons atouts, tels que la capacité d’analyser et d’affiner la texture de mouture, le compactage, la température de l’eau, la pression, le temps de traitement, le tout après avoir choisi le type de boisson que vous souhaitez boire.

En fait, l’écran tactile avec les différents guides étape par étape convient aussi bien aux débutants qu’aux amateurs d’espresso.

Bien sûr, le prix n’est pas accessible à ceux qui veulent une machine à café qui reçoit une dosette, une tasse et attend que l’eau s’écoule entre une poudre condensée dans une capsule.

Ce matériau et ces accessoires en acier inoxydable de haute qualité rendent l’utilisateur passionné par la mouture de son propre café, sachant s’il le veut plus épais ou plus fin. Bien entendu, plus fine et à la bonne température de l’eau, la crème est plus volumineuse.

Sage Appliances promeut le café de spécialité – un café différencié du point de vue de la durabilité et de la qualité, sensibilisant aux valeurs du commerce équitable, de la traçabilité et des pratiques de production respectueuses de l’environnement -, invitant les Portugais à découvrir la troisième génération de café chez eux, à partir de sa gamme de machines expresso premium et basée sur sa formule de 4 éléments clés :

Dose idéale : pour créer un café avec beaucoup de corps et des saveurs riches et complexes, utilisez entre 18 et 22 grammes de grains de café fraîchement moulus

Pression adéquate : pression constante de 9 bars pour un goût équilibré Température exacte : 93 °C pour compenser le goût du café



Puissance vapeur 130°C pour une texture micromousse de lait soyeuse et onctueuse.

Les machines à café Sage Appliances peuvent être achetées sur le site de la marque, Fnac, Worten, El Corte Inglés et dans certains torréfacteurs comme Fábrica Coffee Roasters.

En résumé…

C’est une excellente machine à café qui peut être un vrai rêve pour tous ceux qui aiment déguster un bon café. Un style professionnel que vous pouvez avoir à la maison ou au travail. Simple à utiliser, il s’adapte aux goûts et aux envies de chacun des « clients » et se pilote facilement grâce à un écran tactile intuitif.

Oui, il a un prix élevé, mais nous parlons d’un équipement technique de très haut niveau, avec des matériaux durables et de haute qualité.

Netcost-security.fr remercie Sage d’avoir envoyé la machine pour examen.

sauge