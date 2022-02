Vos informations d’identification d’accès au service « marchent-elles » sur Internet ? Découvrez maintenant

Après plusieurs années d’avertissements, le monde ne semble que maintenant s’éveiller au monde de la cybersécurité. Le nombre de menaces et d’attaques a considérablement augmenté, et en ce sens rien de mieux que de prendre des précautions.

Vos informations d’identification pour accéder aux services numériques ne sont pas disponibles sur Internet ?

La sécurité informatique a acquis une importance considérable dans le domaine informatique lui-même. Les cyberattaques constantes se multiplient et les impacts sur les infrastructures numériques représentent des problèmes pour toute la société. En ce sens, la sécurité doit être considérée depuis le choix d’un mot de passe jusqu’aux mécanismes garantissant une protection maximale.

Le site Web Ai-je été pwned vous indique si vos informations d’identification sont « sur liste noire »

Le site Web « Have I been pwned » rassemble des informations sur plusieurs cyberattaques majeures, permettant aux utilisateurs de savoir si leurs données sont « sur liste noire » sur Internet.

En entrant l’adresse e-mail, l’utilisateur est immédiatement informé si ses données sont présentes dans une « violation », c’est-à-dire le résultat d’un incident où les données ont été involontairement exposées.

Si vos données sont dans les fuites, vous devez immédiatement changer votre mot de passe. Même s’ils ne le sont pas, voici également une bonne occasion de le faire, en définissant des mots de passe forts.

Grâce à une analyse des données du National Cyber ​​​​Security Center, qui compte plus de 100 000 mots de passe piratés, Dojo a pu catégoriser ceux qui sont les plus facilement piratés. Les 30 catégories couvrent des mots liés aux sports, aux panneaux de signalisation, aux animaux, aux couleurs et plus encore – en savoir plus ici.

ai-je été piégé

