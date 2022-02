Apple transformera les iPhones en Pos pour les paiements sans contact

Apple se prépare à une véritable révolution, qui va changer les modes de paiement numériques, notamment pour les petites entreprises. Le tout sans les frais fixes du Pos, un aspect qui ne fera pas plaisir aux banques.

L’iPhone peut-il être utilisé comme point de vente ? Apple se prépare à une véritable révolution qui vise à changer les modes de paiement numériques, notamment pour les petites entreprises. Le géant californien a annoncé son intention de transformer ses smartphones en appareils capables d’accepter les paiements sans contact. Le tout sans les frais fixes du Pos, un aspect qui risque de ne pas réjouir les banques. Vous devrez connecter le téléphone à votre compte courant pour faire fonctionner le nouveau mode de paiement et économiser des centaines d’euros, selon ce qui est rapporté dans La Stampa.

Cette révolution s’appuiera sur la technologie NFC et l’application Tap to Pay. L’iPhone pourra donc gérer à la fois des cartes mais aussi des appareils déjà utilisés pour Apple Pay. Il suffit de faire interagir le téléphone du commerçant – ou Apple Watch – avec celui du client et de bénéficier de tous les avantages d’Apple Pay. En bref, le téléphone deviendra un point de vente multiplateforme. De plus, toutes les transactions seront cryptées et traitées via l’élément sécurisé. De cette façon, il ne sera pas possible de suivre ce qui est acheté et auprès de qui. Tout comme avec Apple Pay susmentionné.

La nouvelle arrive en plein chantier pour la mise à jour 15.4, déjà présente en version bêta mais qui arrive définitivement en mars 2022 sur les appareils iOS. Cette mise à jour, en plus d’intégrer l’application Tap to Pay, ajoutera un certain nombre de fonctionnalités utiles. Ceux-ci incluent la capacité de Face ID à déverrouiller le téléphone lorsque vous portez un masque facial et sans avoir besoin d’une Apple Watch. A tout cela s’ajoute le support des certificats européens Covid-19 pour les applications Wallet et Health.

Apple est actuellement dans une phase importante de sa production. Un événement est prévu le 8 mars au cours duquel les nouveaux modèles iPhone SE et iPad Air seront présentés. Les rumeurs mentionnent également un nouveau MacBook Pro, bien que selon beaucoup, il ne sera pas présent à l’événement susmentionné.