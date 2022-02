Le premier aperçu du développeur d’Android 13 arrive avec de meilleurs contrôles de confidentialité et plus d’options de thème

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google a lancé le premier aperçu pour les développeurs d’Android 13, nom de code Tiramisu, avec quelques nouveaux points forts et changements concernant la confidentialité, la sécurité, la convivialité et l’esthétique. Avec Android 13, Google indique qu’il s’efforce également de fournir davantage de mises à jour du système de base via Google Play dans le cadre du projet Mainline et a inclus des changements de comportement opt-in pour les développeurs d’applications pour une meilleure optimisation sur les appareils pris en charge par Android 13.

Des fonctionnalités telles que les préférences de langue par application devaient déjà faire partie d’Android 13, et maintenant l’annonce du premier aperçu du développeur de Google a révélé plus de changements sous le capot et visibles à venir sur le système d’exploitation.

Les principaux points forts de cette version commencent par un nouveau sélecteur de photos système conçu autour de la confidentialité des utilisateurs. Comme le sélecteur de documents d’Android, cette nouvelle fonctionnalité permettra à l’utilisateur de décider quelles photos et vidéos peuvent être consultées par une application tout en partageant du contenu, au lieu que l’application nécessite l’autorisation d’accéder à tous les médias stockés sur l’appareil.

Project Mainline laissera ce sélecteur de photos se répercuter sur les appareils Android 11

Une autre fonctionnalité axée sur la confidentialité est une nouvelle autorisation pour les applications, leur permettant de découvrir et de se connecter avec des appareils à proximité via Wi-Fi sans nécessiter d’autorisation de localisation. Il existe également une nouvelle API qui permet aux développeurs d’ajouter des mosaïques personnalisées de leurs applications à la section Paramètres rapides dans la nuance de notification avec une boîte de dialogue système. Cette approche vise à améliorer la convivialité en permettant à l’utilisateur d’ajouter une vignette en une seule étape sans quitter l’application au lieu de faire la même chose via plusieurs pressions en accédant explicitement aux paramètres rapides.

Google s’appuie également sur l’esthétique Material You d’Android 12 en ajoutant la prise en charge des icônes thématiques pour toutes les applications. Les développeurs devront fournir une icône monochrome de leur application, ainsi qu’une modification du XML de leur icône adaptative. Les icônes thématiques ne fonctionneront initialement que sur les téléphones Pixel, et d’autres appareils devraient suivre prochainement.

Les développeurs ont été invités à consulter plusieurs changements de comportement opt-in inclus dans cette itération, ainsi que des guides pour optimiser leurs applications pour les appareils à grand écran comme les tablettes, les pliables et les Chromebooks.

Le premier aperçu développeur d’Android 13 peut désormais être flashé sur un Google Pixel 4 et des modèles plus récents, avec les risques et les bugs associés. La plate-forme devrait produire des versions bêta fin mars/début avril et atteindre la stabilité d’ici juin/juillet avant la sortie officielle plus tard dans l’année.