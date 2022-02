Les escrocs amoureux ont volé 1,3 milliard de dollars aux victimes au cours des cinq dernières années

Dans le contexte : De tous les différents types d’escroqueries en ligne, peu sont aussi efficaces que celles de la variété romantique. C’est pourquoi les gens ont déclaré avoir perdu 1,3 milliard de dollars à cause des escroqueries amoureuses au cours des cinq dernières années, plus que toute autre catégorie de fraude de la FTC.

Selon la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, le montant d’argent escroqué aux personnes utilisant des escroqueries amoureuses a monté en flèche ces dernières années, atteignant un record de 547 millions de dollars en 2021. C’est plus de six fois les pertes signalées en 2017 et un 80% d’augmentation par rapport à 2020.

Les victimes ont perdu une moyenne médiane de 2 400 $ en 2021. C’est beaucoup d’argent, mais cela aurait pu être encore plus élevé car ceux qui tombent dans les escroqueries amoureuses se sentent souvent trop honteux ou gênés pour les signaler. Comme indiqué dans un précédent communiqué de la FTC, la seule escroquerie basée sur les médias sociaux qui a vu plus d’argent pris aux victimes l’année dernière était les contre-investissements.

Une escroquerie amoureuse typique implique que quelqu’un crée un faux profil, en utilisant généralement une photo attrayante prise quelque part en ligne. Les escrocs peuvent même utiliser l’identité de personnes réelles. Il est également courant pour eux de rechercher les cibles afin de connaître leurs goûts et leurs intérêts.

Bien que les applications de rencontres soient la méthode habituelle pour contacter les victimes, plus d’un tiers des personnes qui ont perdu de l’argent à cause d’escroqueries de rencontres l’année dernière disent avoir d’abord été contactées sur Facebook ou Instagram.

Le signe courant d’une escroquerie amoureuse est que l’auteur a une raison quelconque de ne pas pouvoir rencontrer la victime en personne, comme travailler ou être dans l’armée. Après avoir formé un lien, l’escroc racontera pourquoi il a besoin d’argent : un enfant malade ou un autre parent, une incapacité temporaire d’accéder à ses fonds, une crise sanitaire ou financière, etc.

Il y a des cas où l’escroc envoie de l’argent à la victime en prétendant que cela fait partie d’un accord commercial, mais en réalité, il s’agit d’un stratagème de blanchiment d’argent. Cette même méthode est utilisée pour inciter les gens à envoyer leur propre argent, par exemple en payant des frais pour accepter des fonds qui n’arrivent jamais, ou en déposant des chèques et en envoyant une partie de l’argent avant qu’il ne soit compensé, uniquement pour que le chèque soit un faux.

Les escroqueries amoureuses et d’investissement se croisent souvent, les faux intérêts amoureux offrant aux victimes la possibilité de monter à bord d’un système basé sur la cryptomonnaie qui s’avère être faux. Les pertes médianes pour ceux qui tombent dans les escroqueries à la crypto-monnaie sont proches de 10 000 $, selon la FTC.

La FTC rappelle aux gens de ne pas envoyer d’argent à une personne qu’ils viennent de rencontrer en ligne. Et si vous pensez que la superbe beauté qui vous parle n’est peut-être pas au niveau, essayez une recherche d’image inversée.