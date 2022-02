AMD pourrait acheter Xilinx pour 54 milliards de dollars le jour de la Saint-Valentin

On parle depuis longtemps de la possibilité et de l’intention d’AMD de racheter la société Xilinx, qui est le principal fournisseur de dispositifs logiques programmables.

Et les dernières informations indiquent désormais que l’affaire est pratiquement conclue, et le fabricant de puces devrait acquérir son compatriote dès le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour 54 milliards de dollars.

AMD a déjà l’autorisation d’acheter Xilinx

C’est le 27 octobre 2020 qu’AMD a partagé une déclaration officielle où il a annoncé qu’il achèterait Xilinx. La société américaine, fondée en 1984 et basée en Californie, est le premier fournisseur mondial de dispositifs logiques programmables, ayant été responsable des puces FPGA (Field-programmable Gate Array).

Mais aujourd’hui (10), le fabricant responsable des graphiques Radeon et des processeurs Ryzen, a publié une nouvelle déclaration dans laquelle il déclare que « a reçu l’approbation de toutes les autorités nécessaires pour procéder à l’acquisition de Xilinx« . De cette façon, il ne reste que quelques derniers détails pour conclure complètement l’affaire.

Selon les informations, il semble que l’affaire sera scellée par le versement de 54 milliards de dollars, quelque chose comme 47 milliards d’euros. De plus, on estime que la transaction pourra être finalisée le jour de la Saint-Valentin, le lundi 14 février prochain. Et il ne pouvait pas y avoir de meilleure date pour un lien de ce genre.

Après qu’AMD a annoncé son intérêt pour Xilinx, en 2020, les actions de la société se sont appréciées, mais l’accord a subi quelques retards. Cependant, tout est maintenant sur les rails, à un moment où son rival Nvidia a renoncé à acheter ARM.

Lors de l’annonce il y a deux ans, Lisa Su, PDG d’AMD, a déclaré que l’acquisition pourrait « faire d’AMD un leader de l’industrie du calcul haute performance » et décrit la fonderie comme « une combinaison vraiment convaincante qui créera une valeur significative pour toutes les parties prenantes« .