Le crash du satellite Starlink capturé dans une vidéo époustouflante

Les satellites que Starlink de SpaceX a perdus il y a quelques jours ont déchiré le ciel de Porto Rico et le moment a été immortalisé dans une vidéo impressionnante. Bien qu’ils aient été vus à l’œil nu, la société spatiale a assuré que la chute ne présentait aucun danger pour les objets dans l’espace ou pour les humains sur Terre.

Maintenant regarde !

Plus tôt ce mois-ci, après un événement solaire connu sous le nom d’éjection de masse coronale, l’atmosphère terrestre a connu une tempête qui l’a réchauffée et a favorisé une augmentation exponentielle de sa densité. Comme nous l’avons vu ici, cet événement a touché 40 des 49 satellites envoyés par SpaceX en orbite terrestre, afin d’intégrer Starlink.

Maintenant, une vidéo capturée par la Caribbean Astronomical Society le 7 février a été publiée sur The Weather Channel et montre des satellites déchirant le ciel de Porto Rico. Les images montrent des morceaux de satellites Starlink formant une douche et créant une traînée dans le ciel.

Bien qu’ils puissent facilement être confondus avec une pluie d’étoiles, Marco Langbroek, un expert en orbites de satellites à l’Université de Leiden aux Pays-Bas, a confirmé que ce qui a été vu était bien des débris des satellites SpaceX.

J’ai analysé l’astrométrie de l’événement vu de Porto Rico et j’ai confirmé que l’inclinaison orbitale vue dans les vidéos correspond à l’inclinaison de 53,2 degrés du récent lancement de Starlink.

précise l’expert.

Comme l’avait garanti SpaceX, la chute des satellites, bien que visible à l’œil nu, ne pose aucun problème pour l’homme. En plus d’être de petits objets, tous les débris générés par l’incident devraient brûler dans l’atmosphère, ne contribuant pas au problème des débris spatiaux.

On rappelle que la NASA s’est déjà inquiétée du nombre de satellites que SpaceX compte installer en orbite terrestre dans le cadre du projet Starlink.