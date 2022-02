Xbox Cloud Gaming : le streaming de jeux peut être aussi bon !

Le streaming de jeux pourrait être l’avenir. Si les fournisseurs proposent une bibliothèque de jeux raisonnable, assurez-vous que le fonctionnement est intuitif et que le plus d’appareils possible sont compatibles avec celle-ci. Xbox Cloud Gaming offre tout cela, mais se débat toujours avec des problèmes de démarrage sur lesquels nous voulons écrire.

Jouez comme au bon vieux temps – avec le toucher ou la manette

L’une des plus belles expériences cloud a quelque chose du jeu d’antan. Vous choisissez un titre, le lancez et vous vous retrouvez très vite dans l’écran titre ou le gameplay. Pas de téléchargements ou de mises à jour ennuyeux, pas d’installations longues.

Afin de garder le plaisir de jeu élevé, les programmeurs Microsoft ont intégré quelques fonctionnalités de confort agréables. Il y a d’abord la commande tactile pour jouer sur un smartphone, une tablette ou un Chromebook sans manette. L’application affiche des boutons virtuels qui remplacent le périphérique d’entrée classique. Bon : La mise en page est spécialement adaptée pour chaque jeu. Mauvais : Il n’y a pas de « vrai » contrôle tactile.

Pas de contrôleur à portée de main ? Ensuite, le service vous montre sa propre disposition tactile. Adapté au jeu respectif. C’est bien comme remplacement de fortune. Mais rien de plus.

Des commandes tactiles auraient été imposées sur des titres tels que le jeu de stratégie Gears Tactics ou Football Manager 2022 ! Mais rien là-bas. L’application émule les entrées du contrôleur et les envoie au centre de données. Le périphérique d’entrée classique est toujours le premier choix et la commande tactile n’est qu’une solution de contournement.

Faible latence

Puisque la question revient sans cesse : non, nous n’avons pas remarqué de retards vraiment importants entre l’entrée du contrôleur et la sortie de l’image. Cela semble parfois un peu lent et les consoles de salon et les PC sont un peu plus rapides, en particulier dans les jeux rapides. Cependant, le joueur moyen sans ambitions eSports devrait à peine le remarquer – et nous avons également dû nous concentrer très fort afin de pouvoir détecter une latence (soi-disant) perceptible.

Graphiques avec flou et artefacts

Les graphismes peuvent choquer de nombreux passionnés de consoleros et de PC. L’espace colorimétrique et le sous-échantillonnage jouent certainement un rôle important dans l’affichage. En fin de compte, le service doit garantir qu’autant d’informations vidéo que possible sont transmises de manière fiable à votre appareil final, même si la bande passante fluctue considérablement. Par conséquent, Xbox Cloud Gaming ne prend pas en charge le HDR et offre une résolution de 720p à 900p.

Le résultat est un léger flou sur l’ensemble du paysage et plus souvent des « hoquets ». Si pas assez de paquets de données passent, l’application fantasme le reste de l’image. En utilisant quatre images d’un peu plus d’une seconde et demie de Halo Infinite, nous pouvons montrer que :

Tout est encore clairement visible sur la figure 1. La figure 2 montre que la bande passante s’effondre, ce qui entraîne de graves artefacts dans la figure 3. Une fraction de seconde plus tard, le graphique [Bild 4] déjà beau à nouveau, mais se débat toujours avec les artefacts restants qui ne se résolvent qu’après la prochaine image clé.

Lors de notre test de plusieurs semaines, nous avons trouvé un lien entre l’affichage de l’heure de la journée. Au petit matin et jusqu’à l’après-midi, les perturbations de l’image ne se produisaient que sporadiquement. Vers le soir et la nuit, ils se sont accumulés – probablement parce que de nombreux utilisateurs surfaient sur le net en même temps.

GTA : San Andreas Definitive Edition en vidéo

De tels artefacts sont incontestablement laids et ennuyeux. Cependant, les erreurs n’ont pas rendu un titre injouable. Et à quoi cela ressemble-t-il dans les images en mouvement ? Nous avons également un rouleau B du GTA classique relancé pour vous. fabriqué à San Andreas. Sept bonnes minutes de gameplay non commenté :

Les déficits visuels sont perceptibles, mais Microsoft aimerait y travailler jusqu’à la fin de la phase bêta. Les ingénieurs devraient pouvoir en démêler une partie, mais c’est dans la nature des choses que l’image ne soit pas aussi brillante qu’avec un jeu installé localement.

Lorsque nous avons demandé pour quel matériel les jeux étaient facturés, Microsoft nous a dit qu’ils utilisaient des équivalents à la Xbox Series X de pointe dans leurs racks de serveurs. Vous ne bénéficiez pas de la haute résolution et du HDR, mais les jeux Xbox déjà optimisés offrent un tel plaisir pour les yeux que le ray tracing.

Encore plus de confort et de service

Ce que nous apprécions vraiment, ce sont le confort et les services que Xbox Cloud Gaming regroupe en lui-même. Vous venez d’essayer un jeu de la gamme Game Pass ? Aucun problème! Cliquez dessus et c’est parti ! Très bien, vous devez attendre quelques secondes. Mais une fois le jeu chargé, la connexion est vraiment stable. Au cours des quatre dernières semaines, nous n’avons eu qu’une seule déconnexion, que nous avons corrigée en redémarrant le jeu.

Les déconnexions étaient rares chez nous – mais elles se produisaient plus fréquemment dans le cercle des connaissances.

Étant donné que Microsoft gère les sauvegardes en ligne depuis l’époque de la Xbox One, vous pouvez démarrer un jeu sur votre smartphone, le poursuivre sur votre ordinateur et le terminer sur la Xbox. Cette fonctionnalité de sauvegarde croisée ennoblit le service de streaming et motive les joueurs à consulter le jeu de temps en temps. Peu importe où vous êtes et quel appareil d’écran est devant vous.

Chantiers de construction bêta et conclusion

Est-ce que tout cela est trop beau pour être vrai ? Nous avons délibérément gardé les points négatifs les plus importants pour la dernière partie de notre section de test. Parce que le service est en phase de test, il y a des chantiers de plus en plus petits. Tout d’abord : Oui, Xbox Cloud Gaming fonctionne bien et sur un nombre surprenant d’appareils.

Jusqu’à présent, cependant, Microsoft n’a pas indiqué si le streaming fonctionnera plus tard si vous souhaitez uniquement acheter un jeu au lieu de vous abonner à Game Pass. Parce qu’il peut être frustrant que votre jeu préféré disparaisse de la liste d’abonnement après plusieurs mois – et vous ne pouvez tout simplement plus continuer à jouer.

Le cloud gaming sort de la niche du marché de masse. (Photo : Microsoft)

En parlant de « pouvoir jouer » : les commandes tactiles et de la manette fonctionnaient bien sur nos appareils, mais nous avons entendu des rapports isolés d’amis selon lesquels Xbox Cloud Gaming s’est simplement figé, n’a soudainement plus reconnu la manette ou, après avoir lu un message sur le smartphone, le jeu se figeait. redémarré.

Mais ceux-ci semblent être des problèmes de démarrage rares que Microsoft trie. Des améliorations ont été remarquées ici et là au cours des dernières semaines. Les temps de chargement étaient plus courts, les sauvegardes dans le cloud étaient synchronisées presque en temps réel et il n’y avait plus de bugs mineurs de la manette.

Si Microsoft continue à travailler si méticuleusement sur les listes de tâches et d’erreurs, Xbox Cloud Gaming pourrait techniquement devenir le service de streaming le plus mature du marché à ce jour. Si des fonctionnalités telles que l’achat de jeux, le contrôle tactile réel et les jeux PC étaient ajoutées, Xbox Cloud Gaming dégraderait la concurrence de Stadia et GeForce Now.

Qu’est-ce que Xbox Cloud Gaming et sur quels appareils fonctionne-t-il ?

Microsoft Xbox Cloud Gaming – anciennement xCloud – est un service de streaming de jeux. Les jeux fonctionnent sur un ordinateur du réseau et envoient des images, du son et des retours haptiques à l’un de vos récepteurs et au contrôleur. De nombreux appareils numériques ont accès au service : la Xbox One et la Series X | S sont bien sûr inclus.

Même l’ancienne Xbox One de 2013 peut diffuser des jeux. (Photo : Microsoft)

Xbox Cloud Gaming s’exécute dans l’application ou le navigateur Game Pass sur les smartphones Android, les ordinateurs Windows et les Chromebooks. Pour tous les autres appareils, vous avez besoin d’un navigateur Web basé sur Chromium ou compatible. Cela s’applique au Raspberry Pi 4, aux PC Linux et à l’iPhone. Cependant, si vous souhaitez utiliser Xbox Cloud Gaming sur iPhone ou iPad, vous devrez inévitablement charger un deuxième navigateur en plus du Safari pré-installé, car le logiciel d’Apple a un cadre différent.

Si vous avez le matériel, la connexion Internet doit être suffisamment rapide. Microsoft recommande une connexion 5 GHz à votre routeur (ou 5G) avec un téléchargement de 10 Mbps pour diffuser les jeux.

Le cloud gaming Xbox ne doit pas être confondu avec le streaming sur console, qui vous permet de transférer des jeux de votre propre Xbox vers un téléphone portable ou une tablette. Et n’oublions pas qu’il existe également une concurrence sérieuse sous la forme de Stadia et GeForce Now, mais ils adoptent une approche légèrement différente. Parce que Xbox Cloud Gaming est un service d’abonnement pur sans option d’achat.

Que coûte et offre Xbox Cloud Gaming ?

Microsoft propose uniquement le service de streaming en tant que package avec Game Pass Ultimate. Cela coûte 12,99 € par mois et comprend plus de 200 titres pour Xbox et PC. Il s’agit notamment de jeux exclusifs tels que Gears of War, ReCore ou la Rare Replay Collection. Ce qui est particulier, c’est que ces jeux ne viennent pas de la Resterampe. Si vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez également jouer aux très gros titres sans frais supplémentaires à partir du jour de la publication. Forza Horizon 5 et Halo Infinite ont récemment été ajoutés au nouvel inventaire.

Microsoft a élargi le portefeuille avec le service d’abonnement EA Play, de sorte que les nouveaux jeux FIFA, Mass Effect et Need for Speed ​​d’Electronic Arts sont également représentés. Sans frais supplémentaires, ce qui vous fait économiser 24 euros par an.

Ubisoft a également frappé à la porte et proposera de nombreux jeux à l’avenir. L’éditeur français a célébré des débuts sur mesure avec le tout nouveau Rainbow Six Extraction. Également disponible dès le premier jour.

Electronic Arts a intégré son service d’abonnement dans Game Pass – vous obtenez ainsi plus de titres de premier plan sans frais supplémentaires.

Tout soleil? Pas tout à fait, car l’offre varie – si de nouveaux titres Game Pass sont ajoutés, les anciens jeux doivent disparaître. Microsoft les communique sur Twitter et sur son propre blog. Si vous ne comptez que sur le cloud gaming, il pourrait y avoir un revers car, contrairement à Stadia et GeForce Now, il n’y a aucun moyen d’acheter et de diffuser des jeux.

Est-ce que tous les jeux Game Pass fonctionnent sur le cloud ?

Très clairement : non. Les jeux exclusifs pour PC n’apparaissent pas sous Xbox Cloud Gaming, vous ne trouverez donc pas Age of Empires, par exemple. La majorité des jeux de console Xbox inclus dans Game Pass prennent en charge les jeux en nuage. Cependant, certains titres, dont Flight Simulator, ne sont pas compatibles. Si vous démarrez l’application Game Pass sur Xbox, vous verrez une icône de nuage dans la vue d’ensemble et une entrée distincte dans la sélection de jeux pour indiquer si Microsoft fournit le titre dans le nuage.

À gauche : si un nuage orne la couverture du jeu, vous pouvez y jouer via le nuage sans installation. À droite : la Xbox vous permet de décider si vous souhaitez installer le jeu après tout.

Sur les appareils intelligents, les titres lisibles apparaissent dans un onglet séparé de l’application. Si vous êtes en déplacement avec votre navigateur, la page d’accès xbox.com/play n’affiche que les jeux qui peuvent être joués dans le cloud. Le tri bien pensé facilite l’accès aux titres d’abonnement. Cliquez dessus et vous êtes prêt à partir.

Xbox Cloud Gaming est disponible en version bêta. Il fait partie du Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 euros/mois. Le service s’exécute dans une application native sur Android, Chromebook et PC Windows. D’autres appareils peuvent accéder via un navigateur basé sur Chromium sur xbox.com/play. Un contrôleur est recommandé.