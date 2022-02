Un jeune homme qui a planifié un « massacre » a été identifié dans des chats et sur le Dark Web

Le Portugal est encore ébranlé par la nouvelle diffusée hier par la police judiciaire (PJ). Selon les informations, la PJ a empêché aujourd’hui un massacre planifié par un jeune portugais de 18 ans.

Selon les informations, le jeune homme a été identifié grâce aux chats que diverses plateformes et « mouvements » sur le Dark Web.

Selon la PJ, l’enquête a été déclenchée par des soupçons d’attaque dirigée contre des étudiants universitaires de l’Université de Lisbonne. Au vu de la gravité des soupçons, la plus haute priorité a été donnée à l’enquête, qui devait permettre, hier, aux premières heures de la journée, d’interrompre l’activité criminelle en cours.

En plus de plusieurs armes prohibées, l’anticipation de la PJ a conduit à la saisie de plusieurs objets susceptibles d’être utilisés dans la pratique de crimes violents, d’une documentation abondante et d’un plan écrit avec les détails de l’action pénale à lancer.

Le prévenu a été arrêté en flagrant délit pour détention des armes précitées, et est désormais mis en examen pour crime de terrorisme.

Un jeune homme a « marché » sur le Dark Web

Il n’y a toujours pas beaucoup de détails sur les « mouvements » du jeune homme sur le Dark Web. D’après ce qui a été révélé jusqu’à présent, le jeune homme de Batalha n’aurait aucune arme à feu en sa possession.

Le Dark Web est un nom dont de nombreuses personnes qui utilisent Internet n’ont probablement jamais entendu parler. De manière très simplifiée, on peut considérer le Dark Web comme un « internet » pour des activités considérées comme normalement illégales, comme par exemple acheter des armes, acheter de la drogue, etc.

Comme l’a révélé Visão, sur les réseaux sociaux, le jeune homme partageait un goût pour l’informatique et, principalement, pour l’univers Anime, une expression généralement connotée avec les bandes dessinées de la culture populaire du Japon.

Pour autant que la DN l’ait découvert, la PJ a identifié et détenu le suspect dans les quatre jours. Les informations qui sont arrivées du FBI consistaient en une adresse IP (un numéro) et le surnom que le jeune homme utilisait sur le Dark Web.Le FBI a également informé qu’il était un visiteur régulier des sites de grande violence et de massacres.