Alors Intel ? Les processeurs AMD détiennent déjà 25,6 % du marché

Comme nous l’avons dit ici à plusieurs reprises, AMD a positivement surpris ces dernières années en apportant des équipements avec beaucoup de qualité, ce qui a fini par faire de plusieurs utilisateurs ses clients, au détriment d’autres marques jusqu’alors plus populaires.

Et dans le secteur des processeurs, la marque nord-américaine se rapproche de plus en plus de son rival Intel. Selon les dernières données, AMD a atteint un niveau record et détient déjà 25,6 % du marché des CPU.

AMD se développe au galop sur le marché des processeurs

AMD a été l’une des entreprises avec l’une des stratégies commerciales les plus intelligentes. A ce titre, la marque de Lisa Su a su profiter astucieusement de tous les échecs et siestes du rival Intel en matière de secteur des processeurs, réussissant ainsi à se démarquer progressivement au fil des années.

Ainsi, selon les données révélées par Mercury Research, au dernier trimestre 2021, la marque nord-américaine a atteint un record historique de sa part de marché des processeurs, avec une part de 25,6 %. Ce pourcentage dépasse ainsi le record atteint par AMD en 2006 de 25,3 %.

Au cours de la même période en 2020, la société détenait 21,7 %, ce qui signifie qu’elle a augmenté de 3,9 % d’une année sur l’autre. À son tour, Intel détient une part de 74,4 %, une valeur inférieure de 3,9 % à celle de la société de Pat Gelsinger à la même période en 2020.

Les processeurs de la société ont eu une expression significative dans plusieurs segments, soulignant l’intégration de son architecture Zen 2 dans les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S. De plus, la marque a également lancé sa nouvelle gamme Ryzen 5000 en octobre 2021 et Netcost-security.fr a eu l’occasion de tester le modèle AMD Ryzen 5 5600X.

Mercury Research indique que la plupart de ces résultats sont dus à l’augmentation de la demande de consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft, au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année dernière.

Ces résultats suivent la tendance positive des données financières d’AMD, qui a terminé 2021 avec une augmentation de 68 % de ses revenus et le meilleur trimestre de son histoire.