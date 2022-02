Google a présenté Android 13 pour apporter encore plus de nouveautés aux smartphones

Alors que de nombreuses marques préparent et publient leurs mises à jour, Google a maintenant décidé d’apporter une nouveauté, Android 13. Ce sera la prochaine version de son nouveau système d’exploitation, qui sera maintenant développé et préparé.

Il s’agit tout de même de la première version, qui servira de base à ce qui sera présenté à la fin de l’été. Ce salon dispose déjà de nombreuses nouveautés et sera développé dans les mois à venir puis sortira sur les smartphones.

Nous sommes encore loin de savoir tout ce que Google prépare pour la nouvelle version d’Android 13. Même ainsi, il s’agit déjà d’un système entièrement fonctionnel et cela montre ce que le géant de la recherche a choisi comme bases pour l’avenir.

Avec Android 13, nous avons déjà un ensemble de nouvelles très intéressantes qui peuvent être explorées. Premièrement, nous nous concentrons sur la sécurité et la confidentialité, où l’utilisateur pourra choisir les images auxquelles chacune des applications pourra accéder.

De plus, et pour le WiFi, les utilisateurs pourront avoir des applications qui se connectent aux réseaux sans fil et qui ne nécessitent pas la localisation de l’utilisateur. Il s’agit d’une autorisation qui est requise et qui n’est en fait pas nécessaire ou souvent utilisée.

Au niveau de l’interface, il est encore trop tôt pour voir des différences par rapport à la version actuelle. Il continuera à implémenter Material You, mais maintenant dans de nouveaux domaines et de différentes manières, les icônes d’application pouvant également s’adapter aux couleurs du système.

Quelque chose de différent, et dont on a déjà parlé, concerne les langues utilisées dans Android 13. Google veut permettre une plus grande modularité et aura désormais l’utilisation des langues disponibles par les applications et pas seulement ce qui est défini pour le système.

Les plans de développement d’Android 13 sont très différents de la version précédente. Cette première version Developer Preview sera suivie par la deuxième Developer Preview en mars et la première bêta déjà en avril. Le lancement final du système de Google devrait avoir lieu en août, sans date précise pour le moment.

Pour l’instant, Android 13 ne peut être utilisé que sur Google Pixel ou l’émulateur de ce système. Il n’y a pas de mise à jour OTA, elle doit être installée manuellement. Plus tard, toutes les nouvelles versions arriveront automatiquement.

La version de base d’Android 13 est publiée pour que Google commence ses travaux vers la version finale. Les E/S de cette année verront de nouvelles fonctionnalités et certainement beaucoup plus de fonctionnalités pour ce système qui continueront ce que les dernières années ont montré pour ce système et pour les smartphones.