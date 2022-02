Apple prépare des modifications du réseau Find My afin que les AirTags ne soient pas utilisés dans les crimes

Bien qu’il s’agisse d’un gadget très utile et intéressant, les AirTags sont entourés de controverses depuis le début. Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, ils sont utilisés pour chasser les gens et avoir leur localisation.

Apple est conscient de ce problème et a fait de son mieux pour trouver des solutions pour éviter ces problèmes. Pour cela, il a annoncé de nouveaux changements dans le réseau Find My qu’il mettra en œuvre immédiatement et cherchera donc une sécurité supplémentaire.

Si, d’une part, Apple veut simplifier l’utilisation des AirTags, il a la responsabilité d’empêcher qu’ils ne soient utilisés à mauvais escient. Les cas où ces gadgets sont utilisés pour traquer des personnes ou des biens, discrètement et anonymement, sont bien connus.

Les nouvelles mesures d’Apple s’appliquent à plusieurs domaines du processus d’utilisation d’AirTag. Tout d’abord, et pendant le processus de configuration, l’utilisateur recevra une notification expliquant que les AirTags sont associés à son compte et que les utiliser pour traquer les gens est un crime.

Un autre domaine qui verra des changements est celui des notifications. Apple souhaite régler certains problèmes, comme l’affichage de messages peu clairs qui n’aident pas les utilisateurs. De plus, il implémentera un nouveau message qui informera les utilisateurs si un AirTag voyage avec eux.

Ces nouveautés sont déjà en cours d’implémentation et arrivent donc très bientôt aux utilisateurs et à leurs AirTags. De plus, Apple veut créer encore plus de mécanismes de sécurité, qu’elle mettra en place plus tard, au cours de l’année 2022.

Ces autres nouveautés, qui seront créées par Apple, comprendront une nouvelle option appelée Precision Finding. Cela permettra aux utilisateurs d’iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 de détecter et de localiser les AirTags indésirables avec beaucoup plus de précision.

Apple a révélé qu’il travaillait sur une fonctionnalité pour alerter de la présence d’AirTags indésirables sur iOS. Grâce à ces notifications, vous pourrez alors prendre les bonnes mesures pour les retrouver. Avec ces mesures, nous cherchons à rendre l’utilisation plus claire et à empêcher autant que possible qu’elles soient utilisées dans des délits.