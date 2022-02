Tinder obtient une option « blind date »

L’application Tinder est l’une des applications de rencontres les plus populaires, dont les fonctionnalités ont évolué au fil des ans. Pour ceux qui sont fans de programmes comme « Love is Blind », par exemple, et qui utilisent l’application pour rencontrer des personnes ayant les mêmes intérêts, alors vous aimerez cette fonctionnalité.

L’option « blind date » est arrivée.

L’amour est aveugle à la mode Tinder

Tinder a lancé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui apparaît comme une nouvelle expérience pour rencontrer des gens. Grâce à une salle de discussion appelée Blind Date, les utilisateurs sont amenés à converser avant de leur permettre de consulter les profils des autres.

L’objectif, selon l’entreprise, est de donner aux gens un moyen de communiquer en mettant la « personnalité d’abord », car ces premières impressions conduiront à la curiosité de connaître l’autre personne ou non.

Le concept d’un rendez-vous à l’aveugle est très populaire et nous l’avons même vu apparaître dans plusieurs émissions de télévision, comme la populaire série Netflix « Love is Blind ». En fait, le concept est très similaire à l’application et au programme, mais les gens ne sont pas proches.

Après les discussions rapides, si les utilisateurs estiment que la conversation peut bien progresser, les profils seront révélés et ils pourront éventuellement passer à une réunion réelle.

Lors des premiers tests, les membres qui utilisaient la fonctionnalité de rendez-vous à l’aveugle faisaient 40 % de correspondances en plus que ceux qui utilisaient une autre fonctionnalité de chat rapide avec des profils visibles, montrant une volonté parmi les participants d’interagir – et finalement de correspondre – avec quelqu’un qu’ils auraient pu ignorer dans le méthode traditionnelle.