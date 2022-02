Cyberattaques : la menace « coïncide » avec la plupart des pays similaires

Pourquoi le Portugal souffre-t-il de cyberattaques ? Quelles sont les motivations qui poussent les hackers à mener des attaques juste pour détruire ?

Selon le bureau du secrétaire général du Système de sécurité intérieure (SSI), les cyberattaques qui ont eu lieu ces dernières années au Portugal « coïncident avec la plupart des pays similaires » dans le même contexte géographique, économique et géopolitique.

PJ affirme que les cyberattaques de type « ransomware » sont les plus populaires

Selon le bureau du secrétaire général du SSI, ce type de criminalité « a montré des taux de croissance constants ces dernières années en termes de volume et de qualité offensive », dit-il, notant que, depuis 2020, « il y a eu une forte accélération avec le début de de la pandémie COVID-19 et avec la migration conséquente de la main-d’œuvre vers le travail à distance et avec l’augmentation simultanée de la dépendance des institutions publiques et privées à leurs canaux numériques ».

Le scénario se traduit par « une aggravation effective » de l’exposition des institutions et des citoyens portugais aux cybermenaces, « notamment compte tenu du fait que, à de nombreuses reprises, la trajectoire susmentionnée de dépendance numérique exponentielle ne s’est pas accompagnée d’un renforcement simultané de les conditions personnelles ou institutionnelles de la cybersécurité ».

Selon le rapport 2021 sur les risques et les conflits, de l’Observatoire de la cybersécurité du Centre national de la cybersécurité (CNCS), concernant les données de 2020, « les principales victimes des agents de menace au Portugal sont les citoyens en général, les PME, les organismes souverains, l’administration publique et le secteurs de la banque et de l’éducation et de la science, de la technologie et de l’enseignement supérieur »

Selon la PJ, les cyberattaques de type ‘ransomware’ (dans lesquelles une rançon est exigée) et les accès illégitimes sont « ceux qui ont été les plus évidents ».

En ce qui concerne les mesures préventives, il convient de souligner le renforcement de la formation académique et de la sensibilisation du public (exemple des cours du CNCS), des initiatives législatives (telles que la récente modification de la loi sur la cybercriminalité et de la Charte des droits de l’homme à l’ère du numérique) et la sensibilisation des campagnes sur les chaînes PJ sur les réseaux sociaux et auprès de la population, notamment les plus jeunes.