Un Fps Sans Titre Pourrait être Une Surprise Extraordinaire

VRESKI, l’équipe de développement responsable de Hong Kong Massacre, travaille sur un nouveau FPS qui, bien qu’il n’ait pas encore de nom définitif (pour l’instant, il s’appelle Untitled FPS), a déjà des idées très concrètes.

Venez voir les images déjà connues de ce FPS qui promet de l’action… beaucoup d’action.

Les studios suédois VRESKI, basés à Malmo, planchent sur leur prochain projet, dont le potentiel est énorme et pourrait être l’un des jeux de l’année.

Toujours sans nom officiel, ce jeu s’identifie comme FPS sans titre, et d’après les images déjà révélées, c’est un jeu de tir à la première personne qui aura un gameplay très cinématographique, où les scénarios destructibles et les séquences de tournage au ralenti ne manquent pas. (équipe de balle).

On sait peu de choses sur le jeu, mais, comme le montrent les images des bandes-annonces déjà révélées, il s’agit d’un FPS avec beaucoup d’action et qui, principalement, le présente de manière très cinématographique, avec une utilisation constante de slow- vers le bas, comme le bullet time de Max Payne ou le Slow Mo de FEAR

Ces séquences, si elles sont bien implémentées, peuvent avoir un effet visuel extraordinaire et si elles s’accompagnent d’une destruction presque complète des scénarios et des objets qui y sont dispersés, alors nous pourrions être face à un jeu qui nous remplira les yeux.

Selon les responsables du jeu, l’objectif est d’atteindre un niveau d’effet de destruction de haut niveau, peut-être même modérément exagéré, mais dans un aspect cinématographique. Je pense, en d’autres termes, qu’ils veulent dire qu’ils veulent que le jeu ait une présentation hollywoodienne pleine d’action, d’explosions, d’éclats d’obus, … quelque chose de supérieur en termes d’effets spéciaux. D’après les images que nous connaissons déjà, elles ne vont pas très loin…

Comme nous l’avons déjà mentionné, le jeu tirera de nombreuses influences de Max Payne et de son ralenti et ce mécanisme sera le roi du gameplay, étant contrôlé par le joueur et, pour autant que nous sachions, permettra au joueur (lorsqu’il est équipé de deux armes) pour garder la cible dans le viseur de l’un d’eux tout en maniant l’autre à son gré.

Le potentiel du jeu est grand et, s’ils parviennent à combiner le gameplay, une intrigue et une histoire intéressantes, nous pouvons être confrontés à un jeu réussi.

Untitled FPS n’a pas encore de date de sortie concrète, et on sait peu de choses sur les plates-formes sur lesquelles le jeu sera publié. Soyons prudents…